सिरोही

Sirohi ACB Action : बीसीएमओ को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, 20 हजार असली व 30 हजार डमी नोट बरामद

चित्तौड़गढ़ एसीबी की टीम ने गुरुवार शाम सिरोही जिले के रेवदर ब्लॉक के बीसीएमओ डॉ. लौंग मोहम्मद को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

सिरोही

image

kamlesh sharma

Dec 18, 2025

फोटो पत्रिका

सिरोही। चित्तौड़गढ़ एसीबी की टीम ने गुरुवार शाम सिरोही जिले के रेवदर ब्लॉक के बीसीएमओ डॉ. लौंग मोहम्मद को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी बीसीएमओ पर एक होम्योपैथिक चिकित्सक को जांच और कार्रवाई की धमकी देकर रिश्वत मांगने का आरोप है।

एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिशचंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी बीसीएमओ क्षेत्र में निजी प्रैक्टिस कर रहे एक होम्योपैथिक चिकित्सक को झोलाछाप बताकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दे रहा था। जबकि संबंधित चिकित्सक के पास होम्योपैथी की वैध डिग्री थी। कार्रवाई नहीं करने के बदले आरोपी ने उससे 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। परेशान होकर परिवादी ने चित्तौड़गढ़ एसीबी चौकी में शिकायत दी। शिकायत का भौतिक सत्यापन 12 दिसम्बर को किया गया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद गुरुवार को ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

डमी नोट मिलाकर दी गई रिश्वत राशि

एसीबी अधिकारियों ने बताया कि परिवादी के पास पूरी रिश्वत राशि उपलब्ध नहीं थी। उसके पास केवल 20 हजार रुपए थे, जबकि शेष 30 हजार रुपए के डमी नोट मिलाए गए। ट्रैप के दौरान आरोपी के पास से 20 हजार रुपए असली और 30 हजार रुपए डमी नोट सहित 50 हजार रुपए बरामद किए गए।

कार में ली रिश्वत, बाद में हाईवे पर उतारा

रिश्वत लेने के लिए आरोपी ने परिवादी को अपने आवास पर रेवदर बुलाया। इसके बाद उसे कार में बिठाकर करोटी की ओर ले गया। रास्ते में आरोपी ने रिश्वत की राशि ली और परिवादी को हाईवे पर उतार दिया।

कार फंसी, एसीबी ने दबोचा

रिश्वत लेने के बाद आरोपी कार से फरार हो गया, लेकिन एसीबी टीम की भनक लगने पर उसने करोटी से भैरूगढ़ की ओर कच्चे रास्ते में कार उतार दी, जहां वाहन फंस गया। पीछा कर रही एसीबी टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

Published on:

18 Dec 2025 10:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Sirohi ACB Action : बीसीएमओ को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, 20 हजार असली व 30 हजार डमी नोट बरामद

