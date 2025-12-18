Sirohi ACB Action : बीसीएमओ को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, 20 हजार असली व 30 हजार डमी नोट बरामद

एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिशचंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी बीसीएमओ क्षेत्र में निजी प्रैक्टिस कर रहे एक होम्योपैथिक चिकित्सक को झोलाछाप बताकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दे रहा था। जबकि संबंधित चिकित्सक के पास होम्योपैथी की वैध डिग्री थी। कार्रवाई नहीं करने के बदले आरोपी ने उससे 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। परेशान होकर परिवादी ने चित्तौड़गढ़ एसीबी चौकी में शिकायत दी। शिकायत का भौतिक सत्यापन 12 दिसम्बर को किया गया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद गुरुवार को ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया गया।