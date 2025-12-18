Nakki Lake: बिना औजार के ऐसे खोद दी थी ‘नक्की झील’, इस जनजाति के लोग मानते है हरिद्वार जितनी पवित्र

Nakki Lake In Indian Hill Station Of Mount Abu: राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में स्थित नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर बनी मीठे पानी की झील है। टूरिस्ट के लिए आकर्षण के केंद्रों में से एक अरावली पर्वतमाला की हरियाली और ठंडी हवाओं के बीच बनी हुई ये झील भी है।