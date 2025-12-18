18 दिसंबर 2025,

सिरोही

Nakki Lake: बिना औजार के ऐसे खोद दी थी ‘नक्की झील’, इस जनजाति के लोग मानते है हरिद्वार जितनी पवित्र

Mount Abu Nakki Lake Story: राजस्थान की सबसे अनोखी और रहस्यमयी झीलों में शामिल माउंट आबू की नक्की झील अपनी सुंदरता के साथ-साथ पौराणिक मान्यताओं के लिए भी प्रसिद्ध है।

सिरोही

image

Akshita Deora

Dec 18, 2025

Nakki-Lake

फाइल फोटो: पत्रिका

Nakki Lake In Indian Hill Station Of Mount Abu: राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में स्थित नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर बनी मीठे पानी की झील है। टूरिस्ट के लिए आकर्षण के केंद्रों में से एक अरावली पर्वतमाला की हरियाली और ठंडी हवाओं के बीच बनी हुई ये झील भी है।

नक्की झील में एंट्री करते ही गांधी वाटिका है जो सबको खूब अच्छी लगती है। झील में बोटिंग की सुविधा भी शामिल है। देश-विदेश से आने वाले पर्यटक यहां प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं।

बिना औजार के ऐसे खोदी थी झील

नक्की झील को लेकर एक प्रसिद्ध लोककथा है। कहा जाता है कि यहां के राजा ने अपनी बेटी के विवाह के लिए शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति बिना किसी औजार के एक रात में झील खोद देगा, उसी से राजकुमारी का विवाह होगा।

रसिया बालम नाम के एक शिल्पकार ने अपने नाखूनों से पूरी रात मेहनत कर झील खोद दी। इसलिए झील का नाम पहले “नख की झील” और बाद में “नक्की झील” पड़ गया।

गरासिया जनजाति के लिए हरिद्वार जितनी पवित्र है झील

राजस्थान और गुजरात के गरासिया जनजाति के लिए नक्की झील हरिद्वार के समान पवित्र मानी जाती है। यहां दिवंगत परिजनों का अस्थि विसर्जन और नाखून का तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि इससे आत्मा को शांति मिलती है। यदि नाखून उपलब्ध न हो, तो प्रतीक स्वरूप चांदी का नाखून बनवाकर तर्पण किया जाता है।

