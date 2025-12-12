Mount Abu Best Places: विंटर वेकेशन में घूमे राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन की ये 5 जगह, यादगार बना देगी आपकी ट्रिप

गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी ऊंचाई करीब 1722 मीटर है। यहां पहुंचते ही आपको ऐसा लगता है जैसे बादल आपके बिल्कुल पास हैं। ऊपर से पूरा माउंट आबू और आस-पास के दूर-दूर तक फैले गांव साफ दिखाई देते हैं। शिखर पर छोटा-सा गुरु दत्तात्रेय मंदिर है, जहां लगी घंटियों की आवाज वातावरण को बेहद शांत और सुखद बना देती है। यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा इतना खूबसूरत दिखता है कि पर्यटक इसे माउंट आबू का सबसे यादगार अनुभव मानते हैं। गुरु शिखर तक जाने का रास्ता घुमावदार जरूर है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही मिलने वाला नजारा सारी थकान मिटा देता है।