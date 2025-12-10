10 दिसंबर 2025,

सिरोही

Sirohi stabbing: महिला से छेड़खानी कर रहे थे मनचले, अकेले भिड़ गया नाबालिग, चाकू लगा, फिर भी नहीं मानी हार

पिण्डवाड़ा के बाजार में महिला से छेड़खानी का विरोध करना एक नाबालिग युवक को भारी पड़ गया। मनचलों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया।

less than 1 minute read
सिरोही

image

Rakesh Mishra

Dec 10, 2025

अस्पताल में इलाज करवाता घायल नाबालिग। फोटो- पत्रिका

पिण्डवाड़ा। शहर के मुख्य बाजार में उस समय सनसनी फैल गई, जब महिला से छेड़खानी कर रहे मनचलों को रोकने पर एक नाबालिग युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। जानकारी के अनुसार मोरस गांव निवासी अशोक कुमार (16) पुत्र मगनलाल गरासिया बाजार में खरीदारी करने आया था।

चाकू से किया हमला

इसी दौरान कुछ युवक हुड़दंग मचाते हुए महिलाओं से अश्लील हरकतें कर रहे थे। अशोक ने उन्हें रोकने का साहस दिखाया तो मनचले आक्रोशित हो गए। उन्होंने पास में रखे चाकू से उस पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। लहूलुहान अशोक कुछ दूर तक हमलावरों का पीछा करता रहा, लेकिन घायल अवस्था में वहीं गिर पड़ा।

हालत गंभीर

मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल को राजकीय चिकित्सालय पिण्डवाड़ा पहुंचाया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में सिरोही रेफर किया गया। सूचना मिलते ही थानाधिकारी महेंद्र कुमार, हैड कांस्टेबल मांगीलाल गरासिया, जितेंद्र सिंह कुंपावत और ऋषिकेश मीणा मय जाप्ता अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल से जानकारी लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Sirohi stabbing: महिला से छेड़खानी कर रहे थे मनचले, अकेले भिड़ गया नाबालिग, चाकू लगा, फिर भी नहीं मानी हार

