Sirohi stabbing: महिला से छेड़खानी कर रहे थे मनचले, अकेले भिड़ गया नाबालिग, चाकू लगा, फिर भी नहीं मानी हार

मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल को राजकीय चिकित्सालय पिण्डवाड़ा पहुंचाया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में सिरोही रेफर किया गया। सूचना मिलते ही थानाधिकारी महेंद्र कुमार, हैड कांस्टेबल मांगीलाल गरासिया, जितेंद्र सिंह कुंपावत और ऋषिकेश मीणा मय जाप्ता अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल से जानकारी लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।