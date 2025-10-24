Jodhpur: महिला को नौकरी दिलाने के बहाने से होटल में ले जाकर किया बलात्कार, अश्लील वीडियो बनाया फिर 2 दोस्तों से भी करवाया गैंगरेप

उसने नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। झांसे में लेकर वह उसे एक होटल में ले गया था, जहां नशीला पेय पदार्थ पिलाया। जिससे वह बेहोश हो गई। इसका फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया। होश आने पर युवक ने किसी को न बताने के लिए उसे धमकियां भी दी।