जोधपुर

Jodhpur: महिला को नौकरी दिलाने के बहाने से होटल में ले जाकर किया बलात्कार, अश्लील वीडियो बनाया फिर 2 दोस्तों से भी करवाया गैंगरेप

आरोपी ने नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। झांसे में लेकर वह उसे एक होटल में ले गया था, जहां नशीला पेय पदार्थ पिलाया। जिससे वह बेहोश हो गई। इसका फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Akshita Deora

Oct 24, 2025

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan Rape Case: नौकरी दिलाने के बहाने एक महिला को होटल में ले जाने के बाद नशीला पेय पदार्थ पिलाकर एक युवक ने बलात्कार किया। अश्लील वीडियो से दो अन्य युवकों ने ब्लैकमेल कर सामूहिक बलात्कार किया। एक साल तक आरोपी युवक पीड़िता को ब्लैकमेल कर देह शोषण करते रहे।

पुलिस के अनुसार तीस साल की एक महिला ने तीन नामजद युवकों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और एससी-एसटी की धाराओं में एफआइआर दर्ज कराई है। आरोप है कि करीब एक साल पहले वह नौकरी के लिए जोधपुर आई थी जहां उसकी मुलाकात एक आरोपी से हुई थी।

उसने नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। झांसे में लेकर वह उसे एक होटल में ले गया था, जहां नशीला पेय पदार्थ पिलाया। जिससे वह बेहोश हो गई। इसका फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया। होश आने पर युवक ने किसी को न बताने के लिए उसे धमकियां भी दी।

इसके बाद आरोपी उसे अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर ब्लैकमेल व यौन शोषण करने लगा। आरोप है कि युवक ने ब्लैकमेल कर अपने दो दोस्तों से भी सामूहिक बलात्कार करवाया। करीब साल भर तक महिला यौन शोषण की शिकार होती रही।

अब वो थाने पहुंची और एफआइआर दर्ज कराई। पुलिस ने बयान दर्ज करने के साथ ही पीड़िता का मेडिकल कराया है। पीड़िता की तबीयत खराब होने से कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान नहीं हो पाए।

