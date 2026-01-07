7 जनवरी 2026,

जोधपुर

Jodhpur: 'वैदिक भारत से वैश्विक भारत' तक माहेश्वरी समाज की भूमिका का महाकुंभ 9 से जोधपुर में

जोधपुर में 9 से 11 जनवरी तक आयोजन, तीन दिन ग्लोबल एक्सपो, दो दिन महाधिवेशन, 27 देशों से जुटेंगे पचास हजार से अधिक माहेश्वरी बंधु, उद्यम, संस्कार और संगठन का होगा संगम

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 07, 2026

पत्रकारों को संबो​धित करते माहेश्वरी महासभा के सभापति संदीप काबरा। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। सात वर्ष बाद माहेश्वरी समाज का सबसे बड़ा आयोजन माहेश्वरी महाधिवेशन एवं ग्लोबल एक्सपो 9 से 11 जनवरी तक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में आयोजित होगा। 135 वर्ष पुराने देश के सबसे बड़े संगठित सामाजिक संगठन अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के नेतृत्व में होने वाले इस महाकुंभ की थीम ‘वैदिक भारत से वैश्विक भारत तक समाज की भूमिका- विजन 2047’ रखी गई है। यह जानकारी माहेश्वरी महासभा के सभापति संदीप काबरा ने दी। वे यहां कार्यक्रम स्थल पर पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे।

उन्होंने बताया कि यह आयोजन केवल एक मेगा इवेंट नहीं, बल्कि माहेश्वरी समाज के उद्भव, उन्नति और उद्देश्य का जीवंत दस्तावेज है। महाधिवेशन में वैचारिक मंथन, जीवन मूल्यों, परंपराओं और समाज की भविष्य दिशा पर चर्चा होगी, वहीं ग्लोबल एक्सपो उद्यमियों, स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए वैश्विक अवसरों का मंच बनेगा। 27 देशों सहित भारत के विभिन्न प्रांतों से समाजबंधु इसमें भाग लेंगे। महाधिवेशन केवल पंजीकृत माहेश्वरी बंधुओं के लिए रहेगा, जबकि ग्लोबल एक्सपो सर्वसमाज के लिए खुला होगा।

10-11 जनवरी को महाधिवेशन

महामंत्री अजय काबरा के अनुसार 9, 10 और 11 जनवरी को ग्लोबल एक्सपो तथा 10 व 11 जनवरी को महाधिवेशन आयोजित होगा। एक्सपो में 750 से अधिक स्टॉल लगेंगी, जहां उद्योग, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी, मेडिकल, एजुकेशन, फाइनेंस, रियल एस्टेट, फैशन, एफएमसीजी सहित दर्जनों क्षेत्रों की कंपनियां अपने उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित करेंगी। जॉब फेयर, स्टार्टअप चैलेंज और बिजनेस सेमिनार युवाओं के लिए नए रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर खोलेंगे।

ये बड़े नेता शिरकत करेंगे

महाकुंभ में देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय रेल व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू, उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम के सीएमडी मयूर माहेश्वरी शिरकत करेंगे।

वहीं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की सचिव रितु माहेश्वरी, राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी, ट्राई के चेयरमैन अनिल लाहोटी, आईएएस दीपक कुमार, आईपीएस दीपांशु काबरा, संघ लोक सेवा आयोग के सचिव संतोष अजमेरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, केंद्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी, बीएसएफ के निवर्तमान एडीजी रवि, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महामंत्री प्रकाश चंद्र गुप्ता सहित देश-विदेश के प्रमुख राजनीतिज्ञ, बिजनेस टाइकून, कैबिनेट मंत्री, न्यायाधीश, प्रमुख उद्यमी, नेता, अभिनेता सहित बड़े सेलिब्रिटीज भी शामिल होंगे।

‘त्रिसर्ग’ स्टार्टअप कॉन्क्लेव विशेष आकर्षण

महाकुंभ में ‘त्रिसर्ग’ स्टार्टअप कॉन्क्लेव विशेष आकर्षण रहेगा। इसके माध्यम से 100 करोड़ रुपए के संभावित फंडिंग इकोसिस्टम का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, शोभायात्रा, समाज के कर्मयोगियों का अलंकरण, विशाल पंडाल, अत्याधुनिक प्रवेश द्वार और सामाजिक सरोकारों से जुड़े चिकित्सा व रक्तदान शिविर आयोजन को ऐतिहासिक बनाएंगे।

पश्चिमी राजस्थान प्रांतीय माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष रतनलाल डागा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके उद्यमियों के अनुभव समाज और युवाओं को नई दिशा देंगे। वहीं जोधपुर जिला माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम मूंदड़ा ने कहा कि इस आयोजन से जोधपुर की वैश्विक पहचान और मजबूत होगी तथा स्थानीय युवाओं और व्यापारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

शोभायात्रा से होगी अधिवेशन की शुरुआत

माहेश्वरी समाज की ओर से 10 जनवरी को सुबह शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा यूनिवर्सिटी के केंद्रीय कार्यालय के बाहर स्थित शहीद स्मारक पर अमर शहीदों को सलामी व श्रद्धांजलि देकर पॉलिटेक्निक ग्राउंड पहुंचेगी। इसके अलावा 11 जनवरी को अलंकरण समारोह में माहेश्वरी समाज के कर्मयोगियों को ‘समाज रत्न’, ‘समाज भूषण’ और ‘समाज गौरव’ अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए प्राप्त 300 से अधिक आवेदनों में से देशभर के लगभग 58 समाजबंधुओं का चयन किया गया है।

