Jodhpur: ‘वैदिक भारत से वैश्विक भारत’ तक माहेश्वरी समाज की भूमिका का महाकुंभ 9 से जोधपुर में

जोधपुर। सात वर्ष बाद माहेश्वरी समाज का सबसे बड़ा आयोजन माहेश्वरी महाधिवेशन एवं ग्लोबल एक्सपो 9 से 11 जनवरी तक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में आयोजित होगा। 135 वर्ष पुराने देश के सबसे बड़े संगठित सामाजिक संगठन अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के नेतृत्व में होने वाले इस महाकुंभ की थीम ‘वैदिक भारत से वैश्विक भारत तक समाज की भूमिका- विजन 2047’ रखी गई है। यह जानकारी माहेश्वरी महासभा के सभापति संदीप काबरा ने दी। वे यहां कार्यक्रम स्थल पर पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे।