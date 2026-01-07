नमस्कार, मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहा हूं…सुनते ही चौंका ग्रामीण, शिकायत पर रात होते-होते हैंडपंप में आने लगा पानी

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के माध्यम से आमजन की परिवेदनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी की जाती है। इसी कड़ी में सीएम शर्मा मंगलवार को शासन सचिवालय परिसर स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पहुंचे और परिवादियों से बात कर अधिकारियों को उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।