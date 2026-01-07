7 जनवरी 2026,

जयपुर

नमस्कार, मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहा हूं…सुनते ही चौंका ग्रामीण, शिकायत पर रात होते-होते हैंडपंप में आने लगा पानी

नमस्कार, मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहा हूं...सुनते ही करौली-नादौती के बरदाला गांव के नवल किशोर चौंक पड़े और उन्होंने हैंडपंप खराब होने की समस्या कही, तभी मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को शाम तक समस्या को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। रात होते-होते हैंडपंप में पानी आने लगा और सभी ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 07, 2026

CM Bhajanlal Sharma

CM Bhajanlal Sharma (Patrika Photo)

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के माध्यम से आमजन की परिवेदनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी की जाती है। इसी कड़ी में सीएम शर्मा मंगलवार को शासन सचिवालय परिसर स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पहुंचे और परिवादियों से बात कर अधिकारियों को उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

सीएम भजनलाल शर्मा से जोधपुर जिले के ग्राम सुराणी निवासी छगनलाल ने उनके गांव में विद्युत वोल्टेज की समस्या का जिक्र करते हुए ट्रांसफॉर्मर लगाने का निवेदन किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने ट्रांसफार्मर लगा दिया है। साथ ही विद्युत आपूर्ति भी शुरू हो चुकी है।

करौली जिले के नादौती के ग्राम बरदाला निवासी नवल किशोर शर्मा ने मुख्यमंत्री से हैंडपंप के संबंध में निवेदन किया। इस पर मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को परिवाद के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। देर शाम तक परिवादी के नजदीकी स्थान पर पीएचईडी अभियंताओं ने हैंडपंप को दुरुस्त कर पुनः शुरू कर दिया।

भीलवाड़ा-आसींद के ग्राम बाराखेड़ा निवासी विष्णु ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी में लंबित भुगतान के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनकी समस्या को भारत सरकार के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली, परिवादी की शिकायत पंजीकरण तथा फॉलोअप प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन राज्य सरकार और आमजन के बीच संवाद का एक प्रभावी माध्यम है।

इसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक अपनी परिवेदना राज्य सरकार तक पहुंचा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कॉल सेंटर में दर्ज प्रत्येक समस्या का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान हो, जिससे नागरिकों को संतुष्टि मिले।

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Jan 2026 02:48 am

