MAA Update : देश के 30 हजार से अधिक अस्पतालों में फ्री में इलाज करा सकेगी राजस्थान की जनता

MAA Update : मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) अब पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। योजना में शामिल करोड़ों परिवार अब दूसरे राज्यों में भी निःशुल्क उपचार ले सकेंगे। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर अब इस योजना में देश के 30 हजार से अधिक अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क शामिल हो गया है। इससे प्रदेश के नागरिकों को देश के नामी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सकेगा। केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाय) को एकीकृत कर वृहद रूप में प्रदेश में यह योजना संचालित की जा रही है।