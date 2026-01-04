4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

MAA Update : देश के 30 हजार से अधिक अस्पतालों में फ्री में इलाज करा सकेगी राजस्थान की जनता

MAA Update : मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) अब पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। मां योजना में देश के 30 हजार से अधिक अस्पतालों का नेटवर्क शामिल हुआ। राजस्थान की जनता के लिए बड़ी खुशखबर है, अब इन अस्पतालों में वे फ्री में इलाज कर सकेंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 04, 2026

Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana Update Rajasthan people receive free treatment at more than 30,000 hospitals across the country

सीएम भजनलाल। फोटो पत्रिका

MAA Update : मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) अब पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। योजना में शामिल करोड़ों परिवार अब दूसरे राज्यों में भी निःशुल्क उपचार ले सकेंगे। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर अब इस योजना में देश के 30 हजार से अधिक अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क शामिल हो गया है। इससे प्रदेश के नागरिकों को देश के नामी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सकेगा। केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाय) को एकीकृत कर वृहद रूप में प्रदेश में यह योजना संचालित की जा रही है।

राजस्थान सरकार ने इस योजना में करीब 6 माह पहले इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की थी, जिसके पहले चरण में इन बाउण्ड पोर्टेबिलिटी लागू की गई थी। इसके तहत दूसरे राज्यों के नागरिकों को राजस्थान में इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी।

योजना में आउट बाउण्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू

हाल ही में इस योजना में आउट बाउण्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इससे प्रदेश के नागरिकों को देश के अन्य राज्यों में निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल सकेगी।

तमिलनाडु, कर्नाटक के अलावा सभी राज्यों में सुविधा

विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि आउट बाउण्ड पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत तमिलनाडु और कर्नाटक के अलावा अन्य सभी राज्यों के करीब 17 हजार सरकारी और 14 हजार निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी।

इसमें पड़ोसी राज्यों के प्रमुख अस्पताल भी शामिल हैं। दिल्ली के 184, गुजरात के 2067, हरियाणा के 1366, मध्य प्रदेश के 1622, महाराष्ट्र के 1709, पंजाब के 823 और उत्तर प्रदेश के 6182 अस्पताल इस योजना में सूचीबद्ध हैं। इसमें दिल्ली एवं भोपाल के एम्स, मेदांता, चंडीगढ़ का पीजीआइ, लखनऊ का केएमपीयू, गुजरात के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एण्ड रिसर्च सेंटर, द गुजरात कैंसर एंड रिसर्च सेंटर, बनास मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालनपुर, सहित कई नामी अस्पताल शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

Former Mewar Royal Family : वसीयत पर आया नया कानूनी मोड़, आरोपों को लेकर लक्ष्यराज सिंह नाराज, 12 जनवरी को होगी सुनवाई
उदयपुर
Former Mewar Royal Family Property Dispute new legal twist on will Lakshyaraj Singh is upset allegations 12 January hearing Delhi High Court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 07:23 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / MAA Update : देश के 30 हजार से अधिक अस्पतालों में फ्री में इलाज करा सकेगी राजस्थान की जनता

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में 4 लाख की स्मैक समेत तस्कर गिरफ्तार, चप्पल में छिपाकर लाता, कोडवर्ड के जरिए करता था सप्लाई

Smuggler Arrested
जयपुर

जयपुर में आज से राजस्थान डिजिफेस्ट समिट, टेक्नोलॉजी-स्टार्टअप की वैश्विक पहचान बनेगा प्रदेश, देश-विदेश के दिग्गज होंगे शामिल

Rajasthan Digifest Summit
जयपुर

परिक्रमा सत्य की मूर्ति से जुड़ने का मार्ग: गुलाब कोठारी

Editor in Chief of Patrika Group Gulab Kothari
राष्ट्रीय

पत्रिका समूह का पं. झाबरमल्ल शर्मा स्मृति व्याख्यान आज, सृजनात्मक साहित्य और पत्रकारिता पुरस्कार भी दिए जाएंगे

jhabarmal award
राष्ट्रीय

केन्द्र ने दिए 425 करोड़, राजस्थान ने खर्च किए 79 प्रतिशत

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.