6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Principal Transfer: बोर्ड परीक्षा से पहले 406 प्रिंसिपल का ट्रांसफर, चार सूचियां जारी, ज्यादातर का जिला बदला

शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 406 प्राचार्य एवं समकक्ष अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। प्राचार्य के स्थानांतरण एवं संशोधित सूचियां जारी करने के लिए कई दिनों से कवायद चल रही थी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 06, 2026

Rajasthan Principal Transfer

Rajasthan Principal Transfer (Photo-AI)

Rajasthan Principal Transfer: राजस्थान शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर में 406 प्राचार्य एवं समकक्ष अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इसके लिए पिछले कई दिनों से प्रक्रिया चल रही थी।

बता दें कि कुल चार सूचियां जारी की गई हैं, जिनमें क्रमशः 39, 78, 61 और 228 अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। बताया गया है कि 12 फरवरी से प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से ये तबादले किए गए हैं। विभाग ने प्रशासनिक संतुलन और परीक्षा संचालन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।

एक से दूसरे जिले में जारी प्रिंसिपल ट्रांसफर सूची की खास बात यह है कि इसमें 50 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण अंतर-जिला किए गए हैं। अधिकांश प्रिंसिपलों के तबादले उनके स्वयं के आवेदन पर हुए हैं। ऐसे मामलों में उन्हें टीए-डीए देय नहीं होगा।
वहीं, जिन अधिकारियों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं किया था, उनके तबादले प्रशासनिक आधार पर किए गए हैं। ऐसे में उन्हें नियमानुसार टीए और डीए का भुगतान किया जाएगा। इन अधिकारियों को बीच सत्र में ही अपना स्कूल छोड़कर नई जगह कार्यभार ग्रहण करना पड़ा है।

ट्रांसफर सूची में रिटायरमेंट पोस्ट पर एडवांस ट्रांसफर भी शामिल किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, जो प्रिंसिपल 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनकी जगह पहले से ही अन्य प्रिंसिपलों का स्थानांतरण कर दिया गया है। ऐसे आदेशों में स्पष्ट रूप से एक फरवरी से प्रभावी होने का उल्लेख किया गया है। इस श्रेणी में पांच से अधिक प्रिंसिपलों के ट्रांसफर शामिल हैं।

पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया जयपुर स्थित शिक्षा संकुल से संचालित की गई। बीकानेर निदेशालय में फाइलें केवल हस्ताक्षर के लिए भेजी गईं। निदेशालय स्तर पर सिर्फ यह जांच की गई कि सूची में कोई तकनीकी या प्रशासनिक खामी तो नहीं है। इस बार भी संबंधित अनुभाग से केवल ट्रांसफर सूची का सत्यापन कराया गया। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार से प्राप्त पत्र के आधार पर ही ये सभी स्थानांतरण किए गए हैं।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: 5 देशों में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, 4 दिन कोरिया की जेल में रहे पति-पत्नी, पासपोर्ट छीना, बंधक बनाया
जोधपुर
Job abroad, fraud in the name of job abroad, fraud, couple cheated, Jodhpur crime news, Rajasthan crime news, विदेश में नौकरी, विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी, ठगी, दंपती से ठगी, जोधपुर क्राइम न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Jan 2026 10:47 pm

Published on:

06 Jan 2026 10:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Principal Transfer: बोर्ड परीक्षा से पहले 406 प्रिंसिपल का ट्रांसफर, चार सूचियां जारी, ज्यादातर का जिला बदला

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में डिजिटल क्रांति: जयपुर में ऑनलाइन ई-पट्टा, भीलवाड़ा में AI से ढूंढ़ रहे सड़क के गड्ढे, डिजिफेस्ट में नवाचार पर चर्चा

Rajasthan DigiFest TiE Global Summit
जयपुर

‘वीबी जी राम जी’ को बताया मजदूर हित में, बोले— अब 100 नहीं 125 दिन मिलेगा रोजगार, काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता

जयपुर

डिजिटल क्रांति से नागरिक सेवाएं बनीं त्वरित, पारदर्शी व प्रभावी : खर्रा

खास खबर

भारत की रैंकिंग 7वें स्थान से बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंची : भाटिया

जयपुर

Chinese Manja: कैसे जानलेवा बन जाता है प्रतिबंधित चाइनीज मांझा, डर के साए में रहते हैं लोग, जानिए इसकी वजह

banned Chinese manja, Chinese manja, death due to Chinese manja, accident due to Chinese manja, Chinese manja news, Chinese manja latest news, kite flying, Makar Sankranti, Jaipur news, Rajasthan news, प्रतिबंधित चाइनीज मांझा, चाइनीज मांझा, चाइनीज मांझे से मौत, चाइनीज मांझे से हादसा, चाइनीज मांझा न्यूज, चाइनीज मांझा लेटेस्ट न्यूज, पतंगबाजी, मकर संक्रांति, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.