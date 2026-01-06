Rajasthan Principal Transfer: बोर्ड परीक्षा से पहले 406 प्रिंसिपल का ट्रांसफर, चार सूचियां जारी, ज्यादातर का जिला बदला

Rajasthan Principal Transfer (Photo-AI)
Rajasthan Principal Transfer: राजस्थान शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर में 406 प्राचार्य एवं समकक्ष अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इसके लिए पिछले कई दिनों से प्रक्रिया चल रही थी।
बता दें कि कुल चार सूचियां जारी की गई हैं, जिनमें क्रमशः 39, 78, 61 और 228 अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। बताया गया है कि 12 फरवरी से प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से ये तबादले किए गए हैं। विभाग ने प्रशासनिक संतुलन और परीक्षा संचालन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।
एक से दूसरे जिले में जारी प्रिंसिपल ट्रांसफर सूची की खास बात यह है कि इसमें 50 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण अंतर-जिला किए गए हैं। अधिकांश प्रिंसिपलों के तबादले उनके स्वयं के आवेदन पर हुए हैं। ऐसे मामलों में उन्हें टीए-डीए देय नहीं होगा।
वहीं, जिन अधिकारियों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं किया था, उनके तबादले प्रशासनिक आधार पर किए गए हैं। ऐसे में उन्हें नियमानुसार टीए और डीए का भुगतान किया जाएगा। इन अधिकारियों को बीच सत्र में ही अपना स्कूल छोड़कर नई जगह कार्यभार ग्रहण करना पड़ा है।
ट्रांसफर सूची में रिटायरमेंट पोस्ट पर एडवांस ट्रांसफर भी शामिल किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, जो प्रिंसिपल 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनकी जगह पहले से ही अन्य प्रिंसिपलों का स्थानांतरण कर दिया गया है। ऐसे आदेशों में स्पष्ट रूप से एक फरवरी से प्रभावी होने का उल्लेख किया गया है। इस श्रेणी में पांच से अधिक प्रिंसिपलों के ट्रांसफर शामिल हैं।
पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया जयपुर स्थित शिक्षा संकुल से संचालित की गई। बीकानेर निदेशालय में फाइलें केवल हस्ताक्षर के लिए भेजी गईं। निदेशालय स्तर पर सिर्फ यह जांच की गई कि सूची में कोई तकनीकी या प्रशासनिक खामी तो नहीं है। इस बार भी संबंधित अनुभाग से केवल ट्रांसफर सूची का सत्यापन कराया गया। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार से प्राप्त पत्र के आधार पर ही ये सभी स्थानांतरण किए गए हैं।
