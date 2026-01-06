Rajasthan Principal Transfer: बोर्ड परीक्षा से पहले 406 प्रिंसिपल का ट्रांसफर, चार सूचियां जारी, ज्यादातर का जिला बदला

एक से दूसरे जिले में जारी प्रिंसिपल ट्रांसफर सूची की खास बात यह है कि इसमें 50 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण अंतर-जिला किए गए हैं। अधिकांश प्रिंसिपलों के तबादले उनके स्वयं के आवेदन पर हुए हैं। ऐसे मामलों में उन्हें टीए-डीए देय नहीं होगा।

वहीं, जिन अधिकारियों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं किया था, उनके तबादले प्रशासनिक आधार पर किए गए हैं। ऐसे में उन्हें नियमानुसार टीए और डीए का भुगतान किया जाएगा। इन अधिकारियों को बीच सत्र में ही अपना स्कूल छोड़कर नई जगह कार्यभार ग्रहण करना पड़ा है।