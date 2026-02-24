Rajasthan: जयपुर की विरासत का खजाना; प्रिंस ऑफ वेल्स ने मंजूर की थी अल्बर्ट हॉल की डिजाइन, 14 किलो का था प्रताप का कवच

प्रदर्शनी में महाराणा प्रताप का कवच व अन्य हथियारों को लेकर भी अनूठी जानकारियां इस प्रदर्शनी में दी गई हैं। महाराणा प्रताप के कवच का वजन 14 किलो 640 ग्राम था। वहीं ढाल का वजन 2 किलो 402 ग्राम, भाले का वजन 2 किलो 930 ग्राम और तलवार का वजन 3 किलो 26 ग्राम था। उनकी कटार का वजन डेढ़ किलो से ज्यादा था।