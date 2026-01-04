4 जनवरी 2026,

राज्य

जयपुर

Rajasthan Education : राजस्थान के शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की हो गई बल्ले-बल्ले

Rajasthan Education : राजस्थान का शिक्षा विभाग नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा एक से पांचवी तक के बच्चों को राहत देने की तैयारी कर रहा है। नई सुविधा से सरकारी स्कूल के बच्चों की बल्ले-बल्ले हो गई है।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 04, 2026

Rajasthan education department new system 1 Class to 5th Class Government school children will greatly benefit

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Education : राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से पांचवीं तक के बच्चों के स्कूल बैग का भार कम करने की शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों के लिए सत्र 2026-27 से पाठ्यपुस्तकों का वितरण दो चरणों में किया जाएगा।

प्रत्येक चरण में सीमित पुस्तकों के वितरण से विद्यार्थियों के स्कूल बैग का भार वर्तमान की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत तक कम हो जाएगा, जिससे बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

भार घटकर लगभग 50 प्रतिशत रह जाएगा

शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग कृष्ण कुणाल ने बताया कि सत्र 2027-28 से पुस्तकों का आवंटन तिमाही आधार पर किया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद विद्यार्थियों पर पुस्तकों का भार और घटकर वर्तमान का लगभग 50 प्रतिशत रह जाएगा। यह पहल बच्चों के लिए पढ़ाई को बोझ नहीं, बल्कि आनंददायक अनुभव बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

यह फायदे होंगे

पुस्तक भार में कमी से विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ेगी, सीखने में रुचि विकसित होगी और अभिभावकों की चिंता भी कम होगी। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उस उद्देश्य के अनुरूप है, जिसमें बच्चों पर अनावश्यक शैक्षणिक दबाव कम कर समग्र व बाल-केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।

Updated on:

04 Jan 2026 10:09 am

Published on:

04 Jan 2026 10:08 am

Rajasthan Education : राजस्थान के शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की हो गई बल्ले-बल्ले

