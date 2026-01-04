Rajasthan Education : राजस्थान के शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की हो गई बल्ले-बल्ले

शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग कृष्ण कुणाल ने बताया कि सत्र 2027-28 से पुस्तकों का आवंटन तिमाही आधार पर किया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद विद्यार्थियों पर पुस्तकों का भार और घटकर वर्तमान का लगभग 50 प्रतिशत रह जाएगा। यह पहल बच्चों के लिए पढ़ाई को बोझ नहीं, बल्कि आनंददायक अनुभव बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।