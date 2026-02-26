AI से बन रही हैं ‘सुपर सेफ’ हाई-राइज इमारतें: अब न आग का डर, न पानी-बिजली की बर्बादी

जुलाई 2025 में राजस्थान के झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में सरकारी स्कूल की छत गिर गई, जिसमें 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हुए। यह घटना पूरे देश को झकझोर गई और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की खराब हालत पर सवाल खड़े कर दिए। झालावाड़ ट्रेजडी के बाद राजस्थान सरकार ने तुरंत बड़ा फैसला लिया। 2,699 असुरक्षित इमारतें आइडेंटिफाई की गईं। इन्हें सील या डिमोलिश करने की प्रक्रिया शुरू।