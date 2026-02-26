Traffic plan: अब आपके सुझाावों से बनेगा जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था का भविष्य, 6 मार्च तक दे सकेंगे सुझाव

यह योजना जयपुर की आने वाली दशकों की परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है। CMP के तहत शहर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने, मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन विकसित करने, ट्रैफिक जाम कम करने, पार्किंग प्रबंधन सुधारने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही गैर-मोटर चालित परिवहन जैसे साइकिल ट्रैक और पैदल पथ को भी बढ़ावा देने की रणनीति शामिल है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ सुगम आवाजाही सुनिश्चित हो सके।