26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Traffic plan: अब आपके सुझाावों से बनेगा जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था का भविष्य, 6 मार्च तक दे सकेंगे सुझाव

Public Transport: यह योजना जयपुर की आने वाली दशकों की परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Feb 26, 2026

Traffic jam

फाइल फोटो-पत्रिका

Urban Mobility: जयपुर. शहर की बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को देखते हुए तैयार किए जा रहे कॉम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान (CMP) के ड्राफ्ट पर सुझाव देने की अवधि अब और बढ़ा दी गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुझाव एवं अभिमत भेजने की अंतिम तिथि में 7 दिन का विस्तार किया है। अब इच्छुक नागरिक, विशेषज्ञ और संस्थान 6 मार्च 2026, शाम 6 बजे तक अपने सुझाव भेज सकेंगे।

यह योजना जयपुर की आने वाली दशकों की परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है। CMP के तहत शहर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने, मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन विकसित करने, ट्रैफिक जाम कम करने, पार्किंग प्रबंधन सुधारने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही गैर-मोटर चालित परिवहन जैसे साइकिल ट्रैक और पैदल पथ को भी बढ़ावा देने की रणनीति शामिल है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ सुगम आवाजाही सुनिश्चित हो सके।

जेडीए ने ड्राफ्ट दस्तावेज को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है। शहरी योजनाकार, यातायात विशेषज्ञ, शिक्षण संस्थान, विभाग और आम नागरिक ईमेल के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं। प्राधिकरण का मानना है कि जनभागीदारी से तैयार यह योजना शहर के विकास को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल जयपुर को भविष्य में स्मार्ट, व्यवस्थित और टिकाऊ परिवहन मॉडल की ओर ले जाने में अहम साबित होगी।

ये भी पढ़ें

Electric Buses: आ गई खुशखबरी, जयपुर में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, 26 फरवरी से ट्रायल शुरू
जयपुर
electric buses

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Feb 2026 02:57 pm

Published on:

26 Feb 2026 02:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Traffic plan: अब आपके सुझाावों से बनेगा जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था का भविष्य, 6 मार्च तक दे सकेंगे सुझाव

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Numbers Game in Education: कब रुकेगी विश्वविद्यालयों में रैंकिंग की यह अंधी दौड़?

ओपिनियन

AI से बन रही हैं ‘सुपर सेफ’ हाई-राइज इमारतें: अब न आग का डर, न पानी-बिजली की बर्बादी

जयपुर

Social Media Impact on Spending: सोशल मीडिया के प्रभाव की वजह से आर्थिक व्यवहार में बदलाव

ओपिनियन

IND vs ZIM: इंडिया करेगी बड़ा धमाका या जिम्बाब्वे देगी झटका, चौंका रही फलोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी

IND vs ZIM Match Today, India vs Zimbabwe Prediction, फलोदी सट्टा बाजार भविष्यवाणी, IND vs ZIM Live Match, India vs Zimbabwe Today Match, Team India vs Zimbabwe, Phalodi Satta Bazaar, Phalodi Satta Bazaar Latest News, Phalodi Satta Bazaar Today News, Phalodi Satta Bazaar Update News, India vs Zimbabwe Phalodi Satta Bazaar Prediction, फलोदी सट्टा बाजार, फलोदी सट्टा बाजार लेटेस्ट न्यूज, फलोदी सट्टा बाजार टुडे न्यूज, फलोदी सट्टा बाजार अपडेट न्यूज, भारत वर्सेज जिम्बाब्वे फलोदी सट्टाबाजार भविष्यवाणी
जयपुर

Karpoor Chandra Kulish: जन-जन के हित से जुड़ें विज्ञान के नाम पर धंधे

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.