Numbers Game in Education: कब रुकेगी विश्वविद्यालयों में रैंकिंग की यह अंधी दौड़?

जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे मानविकी प्रधान विश्वविद्यालयों को भी उन्हीं पैमानों पर तौला जाता है जिन पर आइआइटी को, तो एक असंतुलन पैदा होता है। मानविकी के विषयों में शोध की प्रकृति विज्ञान से अलग होती है, लेकिन रैंकिंग सिस्टम 'एक ही लाठी से सबको हांकने' जैसा काम कर रहा है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम नीति कागजों पर तो बहुत अच्छी है, लेकिन कोचिंग संस्थानों की तरह यहां भी छात्र केवल उन्हीं 'सॉफ्ट' विषयों को चुनते हैं जिनमें स्कोर करना आसान हो, न कि वे जिनमें उन्हें गहरी रुचि हो। रैंकिंग की दौड़ में 'शिक्षण' सबसे अधिक उपेक्षित हुआ है।