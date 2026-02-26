आपकी बात: विलुप्त हो रही पक्षियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

पक्षी संरक्षण केवल कानून बनाने से संभव नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से ही परिणाम मिलेंगे। जंगलों, वेटलैंड्स और घास के मैदानों जैसे प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए सख्त नीतियां लागू हों। अवैध शिकार और अंधाधुंध कटाई पर निगरानी बढ़ाई जाए। खेती में जहरीले रसायनों के उपयोग को कम कर पर्यावरण-अनुकूल उपाय अपनाए जाएं। शहरी विकास में भी हरित क्षेत्र और जलस्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। - कृष्णकुमार खीचड़, पीलवा