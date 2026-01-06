Jodhpur: 5 देशों में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, 4 दिन कोरिया की जेल में रहे पति-पत्नी, पासपोर्ट छीना, बंधक बनाया

जोधपुर। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में पीएफ ऑफिस के पास स्थित आदेश्वर नगर में एक दम्पती से यूएस, इंग्लैंड, जापान, उत्तर कोरिया और दुबई में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 13.75 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने दम्पती को अलग-अलग देशों में भटकाया, जहां इमीग्रेशन जांच में पकड़े जाने पर लाखों रुपए वसूले गए और अंततः दोनों को भारत आना पड़ा।