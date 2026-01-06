Jodhpur: 5 देशों में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, 4 दिन कोरिया की जेल में रहे पति-पत्नी, पासपोर्ट छीना, बंधक बनाया

एआई तस्वीर
जोधपुर। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में पीएफ ऑफिस के पास स्थित आदेश्वर नगर में एक दम्पती से यूएस, इंग्लैंड, जापान, उत्तर कोरिया और दुबई में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 13.75 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने दम्पती को अलग-अलग देशों में भटकाया, जहां इमीग्रेशन जांच में पकड़े जाने पर लाखों रुपए वसूले गए और अंततः दोनों को भारत आना पड़ा।
पुलिस के अनुसार आदेश्वर नगर निवासी पूनम प्रजापत पत्नी संजीव कुम्हार ने कोर्ट में पेश इस्तगासे के आधार पर डीडवाना में चुंगी चौकी के पास निवासी ईशा अग्रवाल और उसके पति बाबूलाल पंवार के खिलाफ 13.75 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। परिवादी के अनुसार अप्रेल 2025 में उनकी मुलाकात आरोपियों से हुई थी।
पीड़ित दम्पती विदेश में नौकरी करना चाहते थे। इस पर आरोपियों ने 21 लाख रुपए में विदेश भेजने और नौकरी दिलाने का प्रस्ताव दिया। खुद को कई लोगों को विदेश में काम दिलाने वाला बताकर विश्वास में लिया और 50 हजार रुपए अग्रिम ले लिए। पासपोर्ट, फोटो सहित अन्य दस्तावेज भी ले लिए गए।
पहले यूएस भेजने की बात कही गई, लेकिन बाद में ट्रम्प सरकार के कारण अनिश्चितता बताकर इंग्लैंड का झांसा दिया गया। इसके बाद जापान भेजने की बात कहकर एक लाख रुपए और ले लिए गए। एक महीने तक कोई संपर्क नहीं करने के बाद आरोपियों ने जापान की जगह उत्तर कोरिया भेजने का प्रस्ताव दिया और वहां नौकरी व रहने-खाने की सुविधा का भरोसा दिलाया।
भारत लौटने के बाद आरोपियों ने दुबई में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। वहां दो लाख और बाद में छह लाख रुपए लिए गए। दुबई में 15 दिन तक दम्पती को बंधक बनाकर रखा गया, पासपोर्ट छीन लिया गया। मौका पाकर दोनों भागकर भारत लौट आए। रुपए मांगने पर आरोपियों ने उलटे दस लाख रुपए की मांग कर धमकाया।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग