जयपुर

Amit Shah Jaipur Visit : 10 जनवरी को जयपुर आएंगे अमित शाह, पुलिस कांस्टेबलों को देंगे नियुक्ति पत्र

Amit Shah Jaipur Visit : केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जनवरी को जयपुर आएंगे। राजस्थान में पहली बार केन्द्रीय गृह मंत्री कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र देंगे।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 03, 2026

Amit Shah Jaipur visit 10 January police constables will begin distributing appointment letters

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह। फोटो - ANI

Amit Shah Jaipur Visit : केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जनवरी को जयपुर आएंगे। केन्द्रीय मंत्री अमित शाह राजस्थान पुलिस अकादमी में 10 हजार कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। नियुक्ति पत्र बांटे जाने की शुरुआत मंत्री अमित शाह करेंगे।

कमिश्नरेट पुलिस प्रदेशभर से आने वाले 10 हजार कांस्टेबलों के ठहराव सहित अन्य व्यवस्थाओं में जुटी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान में पहली बार केन्द्रीय गृह मंत्री कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र देंगे। कार्यक्रम में कौन-कौन शामिल होंगे, इसके लिए मंथन किया जा रहा है।

इससे पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को जयपुर आए थे। इस अवसर पर अमित शाह ने नवीन आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। इससे पूर्व अमित शाह ने 17 जुलाई को जयपुर में आयोजित सहकार सम्मेलन का उद्घाटन किया था।

8 और 9 जनवरी को जयपुर में जुटेंगे सभी आइपीएस अधिकारी

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे से पूर्व रायपुर में हाल ही आयोजित 60वीं डीजीपी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से दिए गए दिशा-निर्देशों के बाद राजस्थान के सभी आइपीएस अधिकारी आगामी 8 और 9 जनवरी को जयपुर में जुटेंगे।

डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय, रेंज और जिलों के आइपीएस अधिकारी राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित डीजी-आइजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस का विषय ‘विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था’ रहेगा।

केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी गेस्ट स्पीकर के रूप में उपस्थित होंगे। बताया जाता है कि कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के समस्त डीजी, एडीजी, आइजी, एसपी तथा जयपुर में पदस्थ आरपीएस अधिकारी शामिल होंगे।

