Amit Shah Jaipur Visit : 10 जनवरी को जयपुर आएंगे अमित शाह, पुलिस कांस्टेबलों को देंगे नियुक्ति पत्र

Amit Shah Jaipur Visit : केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जनवरी को जयपुर आएंगे। केन्द्रीय मंत्री अमित शाह राजस्थान पुलिस अकादमी में 10 हजार कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। नियुक्ति पत्र बांटे जाने की शुरुआत मंत्री अमित शाह करेंगे।