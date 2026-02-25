देसी गेंदा… विदेशी जरबेरा: 100 टन पार पहुंची फूलों की बिक्री

शहर के आसपास स्थित बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़, चौमूं और कूकस जैसे क्षेत्रों से गुलाब, गेंदा और सनफ्लावर की प्रचुर आवक हो रही है। इसके अतिरिक्त पुष्कर, अजमेर और कोटा से भी गुलाब व गेंदा पहुंच रहा है। प्रदेश के बाहर से आने वाले फूलों में कोलकाता से रजनीगंधा, बेंगलूरु से जरबेरा, कार्नेशन लिली और लेजी शामिल हैं। वहीं, बैंकॉक से आर्किड और हॉलैंड से हाइड्रेंजिया, ट्यूलिप व केला लिली जैसे महंगे फूल मंगवाए जा रहे हैं। इनकी विशेष मांग थीम बेस्ड होली पार्टियों और बड़े रिसोर्ट्स के आयोजनों में देखी जा रही है।