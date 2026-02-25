Reservation Movement: राजस्थान में आरक्षण के लिए अब माली समाज ने भरी हुंकार, विधानसभा का घेराव आज

रामकिशन सैनी ने बताया कि बैठक में समाज को पृथक 12 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करने, महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित करने, विगत वर्षों में आंदोलनरत लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देेने तथा पदाधिकारियों की तत्काल नियुक्ति करने, संत लिखमी दास की जन्मस्थली नागौर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने, नवीन सृजित फल, सब्जी एवं अनाज मंडियों में माली सैनी समाज को प्राथमिकता से दुकानें आवंटित करने, माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य एवं मौर्य समाज के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के नियम पारित करने, फुले दंपत्ति के लिए विश्वस्तरीय संग्रहालय की स्थापना करने, बागवानी विकास बोर्ड बनाने, सेना में सैनी रेजिमेंट बनाने की मांग की गई।