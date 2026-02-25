NEET: मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखने वाले लाखों ​विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, नियमों में हुआ यह बदलाव

यही वह मोड़ है जहां कहानी दिलचस्प हो जाती है। पहले तक पात्रता सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों से जुड़ी हुई थी। अनिश्चितता इतनी थी कि कई छात्र ओपन स्कूलिंग चुनने से डर रहे थे। लेकिन अब स्थिति साफ है। खासतौर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) और अन्य ओपन बोर्ड से पढ़ने वाले छात्रों के लिए रास्ता पूरी तरह खुल गया है।