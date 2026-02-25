‘CM भजनलाल का ‘पगफेरा’ शुभ, दो साल से हो रही अच्छी बारिश’, अचानक क्यों हो रही ये चर्चा?

राजस्थान विधानसभा में बुधवार को एक रोचक और चर्चा का विषय बना वाकया सामने आया। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि जब से उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली है, राजस्थान पर इंद्रदेव की विशेष कृपा बनी हुई है। मंत्री ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री का 'पगफेरा' राजस्थान के लिए अत्यंत शुभ साबित हुआ है।