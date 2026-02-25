‘CM भजनलाल का ‘पगफेरा’ शुभ, दो साल से हो रही अच्छी बारिश’, अचानक क्यों हो रही ये चर्चा?

राजस्थान विधानसभा में बुधवार को एक रोचक और चर्चा का विषय बना वाकया सामने आया। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि जब से उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली है, राजस्थान पर इंद्रदेव की विशेष कृपा बनी हुई है। मंत्री ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री का 'पगफेरा' राजस्थान के लिए अत्यंत शुभ साबित हुआ है।
विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री सुरेश रावत ने कहा, "यह बात बिल्कुल सही है कि जब से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी बने हैं, तब से लगातार दो वर्षों में प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी बारिश हुई है। उनका पगफेरा राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत शुभ है"। मंत्री के इस बयान को सदन में सत्ता पक्ष ने मेज थपथपाकर सराहा।
सदन में जब विधायक ने सवाल उठाया कि नहरों के टेल-एंड (अंतिम छोर) तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो मंत्री ने ठोस कार्ययोजना पेश की।
बरसात के दौरान व्यर्थ बह जाने वाले 'ओवरफ्लो' पानी को संरक्षित करने के सवाल पर मंत्री ने भविष्य की योजना साझा की।
