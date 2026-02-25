Exam Calendar: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया अप्रेल-मई-जून में होने वाली आगामी परीक्षाओं का परीक्षा कैलेंडर

CET Exam: जयपुर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) ने वर्ष 2025–26 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर आगामी भर्तियों की संभावित तिथियां घोषित कर दी हैं। बोर्ड द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विभिन्न सीधी भर्ती परीक्षाएं CET और Non-CET श्रेणी में आयोजित की जाएंगी। इससे अभ्यर्थियों को तैयारी की स्पष्ट रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।