Exam Calendar: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया अप्रेल-मई-जून में होने वाली आगामी परीक्षाओं का परीक्षा कैलेंडर

CET Exam: जयपुर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) ने वर्ष 2025–26 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर आगामी भर्तियों की संभावित तिथियां घोषित कर दी हैं। बोर्ड द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विभिन्न सीधी भर्ती परीक्षाएं CET और Non-CET श्रेणी में आयोजित की जाएंगी। इससे अभ्यर्थियों को तैयारी की स्पष्ट रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।
|क्र.
|परीक्षा का नाम
|श्रेणी
|तिथि
|1
|कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा
|Non CET
|18 अप्रैल 2026
|2
|प्रयोगशाला सहायक (भूगोल)
|Non CET
|09 मई 2026
|3
|प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान)
|Non CET
|10 मई 2026
|4
|महिला पर्यवेक्षक भर्ती
|CET (Graduation)
|18 जून 2026
|5
|वनपाल भर्ती परीक्षा
|CET (Sr. Sec.)
|28 जून 2026
कृषि पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, महिला पर्यवेक्षक और वनपाल जैसे पदों के लिए परीक्षाओं का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in
पर अपडेट देखते रहें, क्योंकि तिथियों में आवश्यकतानुसार बदलाव संभव है।
