Rajasthan Panchayat Elections 2026 : सामने आया सांसद हनुमान बेनीवाल का ‘पंचायती राज’ प्लान, 5 ‘सेनापतियों’ ने संभाला ज़िम्मा

जयपुर। राजस्थान में 'छोटी सरकार' यानी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। नागौर सांसद और RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए अपना मास्टर प्लान साझा किया है। बेनीवाल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक विशेष टीम गठित की है, जो गुरुवार, 26 फरवरी से उत्तर राजस्थान के दो महत्वपूर्ण जिलों- श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के दौरे पर रहेगी।
सांसद हनुमान बेनीवाल के निर्देशों पर RLP के 5 सबसे भरोसेमंद चेहरों को चुनावी रण में उतारा गया है:
यह विशेष टीम 26 फरवरी से 1 मार्च तक लगातार चार दिनों तक दोनों जिलों में डेरा डालेगी।
इन पांच नेताओं के शुरुआती दौरे के बाद खुद हनुमान बेनीवाल श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के मैदान में उतरेंगे।
हनुमान बेनीवाल जानते हैं कि उत्तरी राजस्थान का यह हिस्सा 'किसान राजनीति' का गढ़ है। सिंचाई पानी और एमएसपी (MSP) जैसे मुद्दे यहाँ चुनाव तय करते हैं। RLP का फोकस यहाँ के किसान वोट बैंक में सेंध लगाकर पंचायत चुनाव में अपना दबदबा कायम करना है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जमीन तैयार की जा सके।
राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसी के चलते सभी दल अब पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बेनीवाल की यह सक्रियता दर्शाती है कि वे इस बार 'किंगमेकर' नहीं, बल्कि 'किंग' बनने की तैयारी में हैं।
