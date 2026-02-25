Rajasthan Panchayat Elections 2026 : सामने आया सांसद हनुमान बेनीवाल का ‘पंचायती राज’ प्लान, 5 ‘सेनापतियों’ ने संभाला ज़िम्मा

जयपुर। राजस्थान में 'छोटी सरकार' यानी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। नागौर सांसद और RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए अपना मास्टर प्लान साझा किया है। बेनीवाल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक विशेष टीम गठित की है, जो गुरुवार, 26 फरवरी से उत्तर राजस्थान के दो महत्वपूर्ण जिलों- श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के दौरे पर रहेगी।