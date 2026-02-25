Khatu Shyam Mela: भारतीय रेलवे की बड़ी सौगात, खाटूश्याम मेले व होली त्योहार के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू

Special Train: जयपुर। खाटूश्याम मेले और होली पर्व के दौरान बढ़ती यात्री संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। मेले में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेवाड़ी-सीकर-रेवाड़ी के बीच संचालित ट्रेन सेवा का विस्तार ढेहर का बालाजी स्टेशन तक कर दिया गया है। इससे अब यात्रियों को सीधे मेले के नजदीक पहुंचने की सुविधा मिलेगी और भीड़भाड़ में सफर आसान होगा।