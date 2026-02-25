Tourist Alert: राजस्थान घूमने आ रहे हैं तो अलर्ट रहें, यह एतिहासिक पर्यटन स्थल 5 मार्च को रहेगा बंद

Jaipur Tourism: जयपुर. राजस्थान घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए जरूरी खबर है। यदि आप जयपुर यात्रा के दौरान आमेर महल देखने की योजना बना रहे हैं, तो 5 मार्च के लिए अपना कार्यक्रम पहले से बदल लें। प्रशासन ने इस ऐतिहासिक धरोहर को दोपहर 12 बजे के बाद आम पर्यटकों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है।