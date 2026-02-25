जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल को CBSE से बड़ी राहत, कक्षा 9-10 की मान्यता बहाल; 11वीं-12वीं पर अभी भी संकट

अमायरा के पिता विजय मीणा ने इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बोर्ड का यह फैसला केवल छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा, यह स्कूल को क्लीन चिट नहीं है। आदेश में साफ लिखा है कि स्कूल की ओर से गंभीर लापरवाही और नियमों का उल्लंघन हुआ है। यह राहत सिर्फ उन माता-पिता के लिए है जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं।