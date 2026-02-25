Muhana Mandi : थोक मंडी में आज बारीक मिर्च और ग्वार फली बिकी महंगी, आलू के दामों आई गिरावट

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज शिमला मिर्च बिकी सस्ती
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों बारीक हरी मिर्ची, भिंडी और ग्वार फली महंगी बिकी रही है। वहीं फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, बैंगन, कद्दू और मूली के दाम नीचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में आलू 4 से 7 रुपए तो प्याज के दाम 8 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज यथावत रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 12 से 13 रुपए
टमाटर देसी 7 से 14 रुपए
मटर 21 से 22 रुपए
मिर्ची 38 से 50 रुपए
बारीक मिर्च 85 से 90 रुपए
फूल गोभी 7 से 10 रुपए
पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए
करेला 48 से 50 रुपए
शिमला मिर्च 30 से 34 रुपए
नींबू 75 से 78 रुपए
लोकी 16 से 20 रुपए
भिंडी 50 से 60 रुपए
अदरक 53 से 54 रुपए
ग्वार फली 90 से 100 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 16 से 18 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 17 से 25 रुपए
टिंडा 12 से 30 रुपए
गाजर 10 से 12 रुपए
मूली 7 से 8 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू हो रहा सस्ता
आलू 4 से 7 रुपए
प्याज 8 से 16 रुपए
लहसुन 30 से 90 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
