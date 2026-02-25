Muhana Mandi : थोक मंडी में आज बारीक मिर्च और ग्वार फली बिकी महंगी, आलू के दामों आई गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों बारीक हरी मिर्ची, ​भिंडी और ग्वार फली महंगी बिकी रही है। वहीं फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, बैंगन, कद्दू और मूली के दाम नीचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में आलू 4 से 7 रुपए तो प्याज के दाम 8 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज यथावत रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।