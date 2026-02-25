Service Book: राजस्थान में अधूरी सर्विस बुक से अटका भुगतान, सात साल की लापरवाही, वेतन पर लगा ब्रेक

प्रिंसिपल मोनी रंगवानी को तब इस गड़बड़ी का पता चला जब ट्रांसफर के बाद वेतन बिल आपत्ति में चला गया। उन्होंने संयुक्त निदेशक से लेकर शासन सचिव और पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला। इस मामले ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और शिक्षकों में नाराजगी बढ़ रही है।