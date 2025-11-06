Jaipur: विदेशी फंडिंग मामले में ATS ने उसामा उमर को किया गिरफ्तार, अब इन लोगों पर टीम की नजर

जानकारी के अनुसार अयूब व उस्मान/उसामा उमर भाई हैं। जो स्थानीय मदरसों में बतौर मौलाना बच्चों को पढ़ाते थे। अयूब गत 10-15 साल से जोधपुर के चोखा में बोम्बे आवास योजना में रह रहा है। वह चौपासनी गांव स्थित मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था। उधर, पीपाड़ से पकड़ में आने वाला मसूद मूलत: बाड़मेर का रहने वाला है। मसूद के पास चंदे की कुछ रसीदें मिली थीं। वहीं करौली से मोहम्मद जुनैद और जयपुर से बसीर को हिरासत में लिया गया था।