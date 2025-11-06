Jaipur: विदेशी फंडिंग मामले में ATS ने उसामा उमर को किया गिरफ्तार, अब इन लोगों पर टीम की नजर

फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने विदेश से फंडिंग के मामले में पकड़े गए पांच संदिग्धों में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार, विदेशी लोगों से मिलीभगत के प्रमाण मिलने पर यह कार्रवाई की गई। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है।
गिरफ्तार आरोपी बाड़मेर के सांचौर निवासी उसामा उमर है। एटीएस यह पता लगा रही है कि विदेश में रहकर कौन-कौन भारत विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग कर रहा है। आरोपी से संपर्क रखने वाले अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
गौरतलब है कि एटीएस ने संदिग्ध गतिविधियों और व्यवहार के आधार पर प्रदेश से उसामा सहित पांच लोगों को हिरासत में लिया था। आरोप था कि इन्हें भारत विरोधी गतिविधियां संचालित करने के लिए विदेश से धन मिल रहा था। जयपुर एटीएस मुख्यालय में कई दिन पूछताछ के बाद अन्य को छोड़ दिया गया, जबकि उसामा को गिरफ्तार कर लिया गया।
जानकारी के अनुसार अयूब व उस्मान/उसामा उमर भाई हैं। जो स्थानीय मदरसों में बतौर मौलाना बच्चों को पढ़ाते थे। अयूब गत 10-15 साल से जोधपुर के चोखा में बोम्बे आवास योजना में रह रहा है। वह चौपासनी गांव स्थित मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था। उधर, पीपाड़ से पकड़ में आने वाला मसूद मूलत: बाड़मेर का रहने वाला है। मसूद के पास चंदे की कुछ रसीदें मिली थीं। वहीं करौली से मोहम्मद जुनैद और जयपुर से बसीर को हिरासत में लिया गया था।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग