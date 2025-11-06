राजस्थान में ‘पुष्पा स्टाइल’ तस्करी का खुलासा: पानी के टैंकर में पकड़ा 1 करोड़ का नशा, पिता-पुत्र समेत 3 गिरफ्तार

जब्त टैंकर और आरोपियों की फोटो: पत्रिका
Rajasthan Crime News: शाहपुरा की कोटड़ी स्थानीय थाना पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए पुष्पा फिल्म की स्टाइल में पानी के टैंकर में नशे की खेप ले जाने का भंडाफोड़ हुआ है। कोटड़ी पुलिस और स्पेशल टीम ने पानी के टैंकर में तस्करी का नया खेल पकड़ा। टैंकर से 1 करोड़ रुपए का डोडा चूरा बरामद किया। मौके से पिता-पुत्र समेत 3 जनों को गिरफ्तार किया है। एस्कॉर्ट कर रही कार को भी जब्त किया और NDPS एक्ट में मामला दर्ज हुआ।
थानाप्रभारी महावीर प्रसाद को मुखबिर से सूचना मिली कि चित्तौड़गढ़ जिले से टैंकर में मादक पदार्थ तस्करी कर लाया जा रहा है। कोटड़ी क्षेत्र के गेहुली गांव के पास कंकरोलिया घाटी रोड पर आरबी माइन के सामने नाकाबंदी की गई। शंका के आधार पर टैंकर को रुकवाया। तलाशी लेने पर उसमें 35 कट्टों में 710 किलो 530 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया।
मौके से धनौरा (चित्तौड़गढ़) निवासी रामचन्द्र शर्मा (52), उसका बेटा मोनू (33) और भगवानपुरा (चित्तौड़गढ़) निवासी दिनेश कुमार गुर्जर (26) को गिरफ्तार किया। दिनेश तस्करी में टैंकर का चालक था।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में मादक पदार्थ की कीमत करीब एक करोड़ पांच लाख रुपए आंकी गई है। टैंकर के आगे पुलिस की निगरानी के लिए कार चल रही थी। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी रामचन्द्र पूर्व में भी 65 किलोग्राम अफीम के प्रकरण में एनसीबी की कार्रवाई में पकड़ा जा चुका है। कई वर्षों तक जेल में रहा है। जमानत पर बाहर आने के बाद उसने तस्करी का धंधा शुरू कर दिया। पुलिस की विशेष निगरानी में वह पकड़ा गया।
