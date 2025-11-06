राजस्थान में ‘पुष्पा स्टाइल’ तस्करी का खुलासा: पानी के टैंकर में पकड़ा 1 करोड़ का नशा, पिता-पुत्र समेत 3 गिरफ्तार

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मादक पदार्थ की कीमत करीब एक करोड़ पांच लाख रुपए आंकी गई है। टैंकर के आगे पुलिस की निगरानी के लिए कार चल रही थी। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी रामचन्द्र पूर्व में भी 65 किलोग्राम अफीम के प्रकरण में एनसीबी की कार्रवाई में पकड़ा जा चुका है। कई वर्षों तक जेल में रहा है। जमानत पर बाहर आने के बाद उसने तस्करी का धंधा शुरू कर दिया। पुलिस की विशेष निगरानी में वह पकड़ा गया।