Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में ‘पुष्पा स्टाइल’ तस्करी का खुलासा: पानी के टैंकर में पकड़ा 1 करोड़ का नशा, पिता-पुत्र समेत 3 गिरफ्तार

Doda-Chura Worth Rs 1 Crore Seized: राजस्थान के शाहपुरा में पुष्पा फिल्म स्टाइल में की जा रही तस्करी का खुलासा हुआ। जिसमें पुलिस ने पानी के टैंकर से1 करोड़ रुपए का डोडा-चूरा जब्त किया और पिता-पुत्र समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार किया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 06, 2025

जब्त टैंकर और आरोपियों की फोटो: पत्रिका

Rajasthan Crime News: शाहपुरा की कोटड़ी स्थानीय थाना पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए पुष्पा फिल्म की स्टाइल में पानी के टैंकर में नशे की खेप ले जाने का भंडाफोड़ हुआ है। कोटड़ी पुलिस और स्पेशल टीम ने पानी के टैंकर में तस्करी का नया खेल पकड़ा। टैंकर से 1 करोड़ रुपए का डोडा चूरा बरामद किया। मौके से पिता-पुत्र समेत 3 जनों को गिरफ्तार किया है। एस्कॉर्ट कर रही कार को भी जब्त किया और NDPS एक्ट में मामला दर्ज हुआ।

थानाप्रभारी महावीर प्रसाद को मुखबिर से सूचना मिली कि चित्तौड़गढ़ जिले से टैंकर में मादक पदार्थ तस्करी कर लाया जा रहा है। कोटड़ी क्षेत्र के गेहुली गांव के पास कंकरोलिया घाटी रोड पर आरबी माइन के सामने नाकाबंदी की गई। शंका के आधार पर टैंकर को रुकवाया। तलाशी लेने पर उसमें 35 कट्टों में 710 किलो 530 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया।

मौके से धनौरा (चित्तौड़गढ़) निवासी रामचन्द्र शर्मा (52), उसका बेटा मोनू (33) और भगवानपुरा (चित्तौड़गढ़) निवासी दिनेश कुमार गुर्जर (26) को गिरफ्तार किया। दिनेश तस्करी में टैंकर का चालक था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मादक पदार्थ की कीमत करीब एक करोड़ पांच लाख रुपए आंकी गई है। टैंकर के आगे पुलिस की निगरानी के लिए कार चल रही थी। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी रामचन्द्र पूर्व में भी 65 किलोग्राम अफीम के प्रकरण में एनसीबी की कार्रवाई में पकड़ा जा चुका है। कई वर्षों तक जेल में रहा है। जमानत पर बाहर आने के बाद उसने तस्करी का धंधा शुरू कर दिया। पुलिस की विशेष निगरानी में वह पकड़ा गया।

ये भी पढ़ें

कोटा में ड्राइवर ने एक के बाद एक 5 वाहनों को मारी टक्कर, शिवपुरी धाम से नई कार की पूजा करवाकर लौट रहा था घर
कोटा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 12:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में ‘पुष्पा स्टाइल’ तस्करी का खुलासा: पानी के टैंकर में पकड़ा 1 करोड़ का नशा, पिता-पुत्र समेत 3 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में होंगे वृंदावन के प्रेम मंदिर के दर्शन, भजन सम्राट लखबीर सिंह लक्खा की स्वर लहरियों से गूंजेगा श्याम नाम

जयपुर

राजस्थान में यहां 22KM के दायरे में बनेंगे 3 बड़े फ्लाईओवर, 95 करोड़ रुपए होंगे खर्च; लाखों लोगों को होगा फायदा

flyover
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में देसी टमाटर व फूल गोभी हो रहे सस्ते, आलू-प्याज के दामों में भी गिरावट

जयपुर

भाई को शराब पिलाकर काम पर छोड़ आता, फिर घर पर आकर भाभी के साथ… महिला के खुलासे से पुलिस शॉक्ड

जयपुर

Garlic Cultivation : लहसुन की खेती से हो सकती है बंपर कमाई, बस किसान आजमाए ये 5 वैज्ञानिक ट्रिक

Garlic cultivation can generate huge profits farmers should simply try these 5 scientific tricks
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.