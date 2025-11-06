कोटा में ड्राइवर ने एक के बाद एक 5 वाहनों को मारी टक्कर, शिवपुरी धाम से नई कार की पूजा करवाकर लौट रहा था घर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना का कारण ड्राइवर की लापरवाही थी। बताया गया कि वह व्यक्ति नई कार लेकर शिवपुरी धाम गया था और वहां कार की पूजा करवाई। पूजा के बाद जब वह वापस लौट रहा था तभी वाहन पर उसका नियंत्रण बिगड़ गया। इसी वजह से उसने सड़क किनारे खड़े और पास से गुजर रहे दुपहिया वाहनों को टक्कर मार दी।