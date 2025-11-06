Patrika LogoSwitch to English

कोटा में ड्राइवर ने एक के बाद एक 5 वाहनों को मारी टक्कर, शिवपुरी धाम से नई कार की पूजा करवाकर लौट रहा था घर

New Car Hit 5 Vehicle In Kota: कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित कार ने 5 दुपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में कोई गंभीर चोट नहीं आई।

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 06, 2025

हादसास्थल की फोटो: पत्रिका

Rajasthan Road Accident: कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक अनियंत्रित कार ने 5 दुपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। हादसा अचानक हुआ, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई।

शिवपुरी धाम से लौट रहा था ड्राइवर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना का कारण ड्राइवर की लापरवाही थी। बताया गया कि वह व्यक्ति नई कार लेकर शिवपुरी धाम गया था और वहां कार की पूजा करवाई। पूजा के बाद जब वह वापस लौट रहा था तभी वाहन पर उसका नियंत्रण बिगड़ गया। इसी वजह से उसने सड़क किनारे खड़े और पास से गुजर रहे दुपहिया वाहनों को टक्कर मार दी।

मच गई अफरा-तफरी

दुर्घटना के तुरंत बाद ड्राइवर कार से उतरा और स्थिति को संभालने की कोशिश करता नजर आया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के कारण सड़क पर अफरा-तफरी मच गई थी। लेकिन किसी भी वाहन को गंभीर नुकसान या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई।

पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया

कोटा जिले के उद्योग नगर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि अभी तक इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। हालांकि अगर किसी ने शिकायत दी तो पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करेगी।

