Kota News: विज्ञापन और फर्जी हस्ताक्षर पर मुश्किल में सलमान खान, कोर्ट ने हाजिर होने का दिया आदेश

पूरा मामला 4 नवंबर 2025 को कोटा की कंज्यूमर कोर्ट में दायर की गई एक शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में राजश्री पान मसाला के विज्ञापन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। आरोप है कि कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान ‘केसर युक्त इलायची’ और ‘केसर युक्त पान मसाला’ जैसे नामों से उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इतनी महंगी सामग्री का कम कीमत वाले पाउच में होना संभव नहीं है। परिवादी ने दलील दी कि जब केसर की कीमत लाखों रुपये प्रति किलो है, तो कुछ रुपये के पाउच में केसर होने का दावा भ्रामक है।