Salman Khan: 5 रुपए के पान मसाले में केसर, भ्रामक विज्ञापन पर सलमान खान पर गिरी गाज, कोर्ट का नोटिस

उन्होंने परिवाद में सवाल उठाया कि केसर का मूल्य करीब 4 लाख रुपए किलो है। जो 5 रुपए के पाउच में कैसे मिल सकता है? जनता को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसे में युवा वर्ग पान मसाला खाने की ओर आकर्षित होकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहा है। उन्होंने भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की है।