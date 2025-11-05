Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Salman Khan: 5 रुपए के पान मसाले में केसर, भ्रामक विज्ञापन पर सलमान खान पर गिरी गाज, कोर्ट का नोटिस

'केसर युक्त' पान मसाले के भ्रामक दावे पर कोटा उपभोक्ता अदालत ने सलमान खान और कंपनी को नोटिस जारी किया।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Rakesh Mishra

Nov 05, 2025

salman khan

फाइल फोटो- पत्रिका

कोटा। पान मसाले में केसर और इलायची होने के दावे को भ्रामक बताने वाले परिवाद पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और पान मसाला कंपनी मालिक को कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

अधिवक्ता रिपुदमन सिंह के अनुसार अधिवक्ता इंद्रमोहन सिंह हनी ने कोटा जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में पेश किए परिवाद में बताया कि राजश्री पान मसाला कंपनी मालिक व इसके ब्रांड एंबेसडर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की ओर से केसर युक्त इलायची और केसर युक्त पान मसाला के नाम पर भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है।

विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग

उन्होंने परिवाद में सवाल उठाया कि केसर का मूल्य करीब 4 लाख रुपए किलो है। जो 5 रुपए के पाउच में कैसे मिल सकता है? जनता को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसे में युवा वर्ग पान मसाला खाने की ओर आकर्षित होकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहा है। उन्होंने भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की है।

राष्ट्रीय अवॉर्ड वापस लेने की मांग

उन्होंने कहा कि अभिनेता सलमान खान से अब तक मिले राष्ट्रीय अवॉर्ड वापस लिए जाने चाहिए, क्योंकि वे भ्रामक और स्वास्थ्य विरोधी उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं। परिवाद पर आयोग ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान और पान मसाला कंपनी को नोटिस जारी कर 27 नवंबर को जवाब-तलब किया है।

विज्ञापनों से सलमान की कमाई

मीडिया रिपोर्ट्स और नवीनतम जानकारियों से सामने आया है कि सलमान खान प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए विज्ञापनों से कमाते हैं। एक विज्ञापन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के नाम पर वे 4 से 10 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं।

