डबल मर्डर, बैंक में महिला कर्मचारी की करोड़ों रुपए की घपलेबाजी, आग से बाल कलाकार की मौत समेत ये हैं 2025 में कोटा जिले के बड़े हादसे

भीमगंजमंडी थाना क्षेत्र के तेलघर हुसैनी नगर में 19 मार्च 2025 की देर रात एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। सुमित्रा बाई अपने भांजे अरविंद के साथ सो रही थीं, तभी एक अज्ञात बदमाश खिड़की के रास्ते घर में घुसा और महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। महिला की चीख सुनकर भांजा जाग गया, उस पर भी आरोपी ने हमला किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।