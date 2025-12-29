29 दिसंबर 2025,

सोमवार

कोटा

डबल मर्डर, बैंक में महिला कर्मचारी की करोड़ों रुपए की घपलेबाजी, आग से बाल कलाकार की मौत समेत ये हैं 2025 में कोटा जिले के बड़े हादसे

Kota Big Tragedy's Of 2025: कहीं फ्लैट में दम घुटने से टीवी कलाकार वीर और शौर्य की असमय मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया तो कहीं डबल मर्डर की घटना ने एक परिवार की नींव हिला दी।

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 29, 2025

Kota Big Accident

फोटो: पत्रिका

2025 Year Ender Story: साल 2025 में कुछ हादसों और घटनाओं ने कोटावासियों काे ऐसा दर्द दिया कि जिसे लोग सालों तक नहीं भूल पाएंगे, न ही उनके जख्म कभी भर पाएंगे। ये हादसे सिर्फ खबरें नहीं थे, बल्कि कई परिवारों की खुशियों, सपनों और जिंदगियों को हमेशा के लिए छीन ले गए।

कहीं फ्लैट में दम घुटने से टीवी कलाकार वीर और शौर्य की असमय मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया तो कहीं डबल मर्डर की घटना ने एक परिवार की नींव हिला दी। रोडवेज बस में लगी आग ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए, वहीं चालान काटने से नाराज ट्रक चालक ने परिवहन निरीक्षक पर ट्रोला चढ़ाकर बेरहमी से उनकी हत्या कर कानून-व्यवस्था को कठघरे में ला खड़ा किया। 2025 के ये हादसे कोटा के इतिहास में ऐसे दर्दनाक अध्याय बन गए, जिनकी कसक शहर कभी नहीं भूल पाएगा।

कोटा डबल मर्डर कांड : 8 नवंबर 2025

आरकेपुरम थाना क्षेत्र में 32 वर्षीय महिला ज्योति वैष्णव और उसकी 8 वर्षीय बेटी की हत्या का मामला सामने आया था। घटना का खुलासा तब हुआ, जब महिला का पति घर पहुंचा और दोनों को अचेत अवस्था में अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस और कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम मौके पर पहुंचीं। प्रारंभिक जांच में हत्या की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस ने त्वरित जांच करते हुए आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

फ्लैट में आग से दो सगे भाइयों की मौत : 27 सितंबर 2025

आरकेपुरम थाना क्षेत्र स्थित दीपश्री अपार्टमेंट के बी-ब्लॉक में चौथे फ्लोर के फ्लैट नंबर 403 में आग लगने की दर्दनाक घटना हुई थी। आग और धुएं के कारण दम घुटने से दो सगे भाइयों शौर्य और वीर की मौत हो गई। घटना के समय दोनों बच्चे फ्लैट के अंदर थे। पिता जितेंद्र शर्मा के पहुंचने पर दरवाजा नहीं खुला और कॉल का भी कोई जवाब नहीं मिला। बाद में दरवाजा खोलने पर हादसे का पता चला।

चलती रोडवेज बस में लगी आग : 21 सितंबर 2025

अजमेर से कोटा आ रही राजस्थान रोडवेज की बस में अचानक आग लग गई। बस केशवरायपाटन चौराहे से आगे बढ़ते ही गियर बॉक्स से धुआं उठने लगा। स्थिति भांपते ही चालक ने बस को तुरंत रोका और सूझबूझ दिखाते हुए करीब 50 यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार दिया। इसके बाद चालक और परिचालक ने फायर सिलेंडर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैल गई। सूचना पर नगर निगम की अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

चालान से नाराज ट्रेलर चालक ने आरटीओ इंस्पेक्टर को कुचला : 4 मई 2025

कोटा-झालावाड़ नेशनल हाईवे-52 पर मंडाना क्षेत्र के गोपालपुरा माताजी टोल प्लाजा के पास चालान काटे जाने से नाराज ट्रेलर चालक ने जानबूझकर ट्रेलर चढ़ा दिया, जिससे आरटीओ इंस्पेक्टर नरेश बरवाल की मौके पर ही मौत हो गई। फ्लाइंग स्क्वॉड की ओर से ट्रेलर चालक का फोटो लेकर चालान बनाया गया था। कुछ देर बाद चालक वापस लौटा और सड़क पर खड़े इंस्पेक्टर को कुचल दिया। इस दौरान परिवहन विभाग की गाड़ी को भी टक्कर लगी, जिससे उसका चालक घायल हो गया। घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

बैंक में महिला कर्मचारी ने बुजुर्गों से की करोड़ों की ठगी : 5 जून 2025

उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित श्रीरामनगर की आइसीआइसीआइ बैंक शाखा में बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। बैंक में कार्यरत महिला कर्मचारी साक्षी गुप्ता ने बुजुर्ग खाताधारकों को निशाना बनाते हुए 41 लोगों के 110 खातों से करीब 4.58 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की। आरोपी ने ‘म्यूचुअल एफडी’ लिंक का दुरुपयोग कर रकम निकाली और उसे शेयर बाजार में निवेश कर दिया, जहां भारी नुकसान हुआ। बैंक की आंतरिक जांच में गड़बड़ी सामने आने पर मैनेजर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने साक्षी गुप्ता को उसकी बहन की शादी के दौरान गिरफ्तार किया।

महिला की हत्या, भांजे पर भी हमला : 19 मार्च 2025

भीमगंजमंडी थाना क्षेत्र के तेलघर हुसैनी नगर में 19 मार्च 2025 की देर रात एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। सुमित्रा बाई अपने भांजे अरविंद के साथ सो रही थीं, तभी एक अज्ञात बदमाश खिड़की के रास्ते घर में घुसा और महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। महिला की चीख सुनकर भांजा जाग गया, उस पर भी आरोपी ने हमला किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर पुजारी को धमकी, गैंगस्टर गिरफ्तार : 6 जून 2025

कैथूनीपोल थाना क्षेत्र के पाटनपोल इलाके में मंदिर पुजारी को धमकाने के मामले में गैंगस्टर शिवराज सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि गैंगस्टर ने पाटनपोल स्थित महाप्रभुजी मंदिर की अर्जुनपुरा क्षेत्र स्थित जमीन पर कब्जा करने की नीयत से पुजारी को धमकी दी थी। पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

