Kota: अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, दम घुटने से बाल कलाकार और उसके भाई की दर्दनाक मौत

Kota Apartment Fire News: कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दीपश्री अपार्टमेंट में शनिवार देर रात दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक फ्लैट में अचानक लगी आग और फैले धुएं में दम घुटने से 2 मासूम भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 15 साल के शौर्य शर्मा और 10 साल के वीर शर्मा के रूप में हुई है। हादसे के वक्त दोनों बच्चे फ्लैट में अकेले थे।
अनंतपुरा थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह के अनुसार यह हादसा शनिवार देर रात करीब 2 बजे हुआ। फ्लैट नंबर बी-403 में आग लगी जिससे धुआं पूरे घर में भर गया। उस वक्त बच्चे सो रहे थे और उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला।
मृत बच्चों के पिता जितेंद्र शर्मा कोचिंग संस्थान में फैकल्टी हैं और घटना के समय पास ही एक जागरण कार्यक्रम में शामिल थे। मां किसी काम से मुंबई गई हुई थीं। घर में बच्चों के अकेले होने के कारण उन्हें समय रहते बाहर नहीं निकाला जा सका।
जब धुएं की गंध और बदबू अपार्टमेंट में फैलने लगी तब पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया और फिर पिता को फोन कर सूचना दी। बच्चों को तुरंत पास के प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
10 साल के वीर शर्मा एक उभरता हुआ बाल कलाकार था और उसने प्रसिद्ध धार्मिक धारावाहिक ‘वीर हनुमान’ में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी।
दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका जताई जा रही है।
