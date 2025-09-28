Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota: अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, दम घुटने से बाल कलाकार और उसके भाई की दर्दनाक मौत

Child Actor Died In Kota: कोटा के अपार्टमेंट में देर रात आग लगने से 15 साल के शौर्य और 10 साल के बाल कलाकार वीर की दम घुटने से मौत हो गई। हादसे के वक्त दोनों भाई फ्लैट में अकेले थे।

2 min read

कोटा

image

Akshita Deora

Sep 28, 2025

मृतकों की फाइल फोटो: पत्रिका

Kota Apartment Fire News: कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दीपश्री अपार्टमेंट में शनिवार देर रात दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक फ्लैट में अचानक लगी आग और फैले धुएं में दम घुटने से 2 मासूम भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 15 साल के शौर्य शर्मा और 10 साल के वीर शर्मा के रूप में हुई है। हादसे के वक्त दोनों बच्चे फ्लैट में अकेले थे।

इस अपार्टमेंट में लगी आग (फोटो: पत्रिका)

रात 2 बजे के करीब हुआ हादसा

अनंतपुरा थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह के अनुसार यह हादसा शनिवार देर रात करीब 2 बजे हुआ। फ्लैट नंबर बी-403 में आग लगी जिससे धुआं पूरे घर में भर गया। उस वक्त बच्चे सो रहे थे और उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला।

माता-पिता नहीं थे घर पर

मृत बच्चों के पिता जितेंद्र शर्मा कोचिंग संस्थान में फैकल्टी हैं और घटना के समय पास ही एक जागरण कार्यक्रम में शामिल थे। मां किसी काम से मुंबई गई हुई थीं। घर में बच्चों के अकेले होने के कारण उन्हें समय रहते बाहर नहीं निकाला जा सका।

बीच में खड़ी मृतकों की मां (फोटो: पत्रिका)

पड़ोसियों ने दी सूचना

जब धुएं की गंध और बदबू अपार्टमेंट में फैलने लगी तब पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया और फिर पिता को फोन कर सूचना दी। बच्चों को तुरंत पास के प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

धारावाहिक में निभा चुका था लक्ष्मण का किरदार

10 साल के वीर शर्मा एक उभरता हुआ बाल कलाकार था और उसने प्रसिद्ध धार्मिक धारावाहिक ‘वीर हनुमान’ में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी।

पोस्टमार्टम के लिए रखे शव

दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका जताई जा रही है।

