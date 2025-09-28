Kota: अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, दम घुटने से बाल कलाकार और उसके भाई की दर्दनाक मौत

Kota Apartment Fire News: कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दीपश्री अपार्टमेंट में शनिवार देर रात दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक फ्लैट में अचानक लगी आग और फैले धुएं में दम घुटने से 2 मासूम भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 15 साल के शौर्य शर्मा और 10 साल के वीर शर्मा के रूप में हुई है। हादसे के वक्त दोनों बच्चे फ्लैट में अकेले थे।