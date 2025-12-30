राजस्थान में यहां होगी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा, 24 जनवरी को लगेगा दिव्य दरबार

Bageshwar Dham Upcoming Divya Darbar Date: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आगामी 23 जनवरी से कोटा जिले के रामगंजमंडी में फतेहपुर क्षेत्र के रीको मैदान पर श्रीराम कथा करेंगे। इस ऐतिहासिक कथा और गोमाता उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्षेत्र के लोगों में उत्साह और भक्ति का वातावरण है। बाहर से आए करीब 500 लोगों की टीम व्यवस्थाएं बनाने में जुटी हुई है।