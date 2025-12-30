30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

कोटा

राजस्थान में यहां होगी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा, 24 जनवरी को लगेगा दिव्य दरबार

Rajasthan News: राजस्थान के कोटा जिले के रामगंजमंडी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। 23 से 25 जनवरी तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में 24 जनवरी को दिव्य दरबार सजेगा।

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 30, 2025

Baba-Bageshwar-dham

फोटो: पत्रिका

Bageshwar Dham Upcoming Divya Darbar Date: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आगामी 23 जनवरी से कोटा जिले के रामगंजमंडी में फतेहपुर क्षेत्र के रीको मैदान पर श्रीराम कथा करेंगे। इस ऐतिहासिक कथा और गोमाता उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्षेत्र के लोगों में उत्साह और भक्ति का वातावरण है। बाहर से आए करीब 500 लोगों की टीम व्यवस्थाएं बनाने में जुटी हुई है।

आयोजन समिति के सदस्य नरेंद्र काला, नितिन शर्मा और अखलेश मेड़तवाल ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मैदान की साफ-सफाई, समतलीकरण और व्यवस्थाओं के लिए प्रतिदिन करीब दो हजार श्रमिक जुटे हुए हैं।

उन्होंने बताया कि 400 बीघा भूमि में आयोजन किया जा रहा है। इसमें से 150 बीघा भूमि में पांडाल बनाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु को कथा श्रवण करने में परेशानी न हो। इसके अतिरिक्त 200 बीघा जमीन पर पार्किंग की सुविधा रहेगी। शेष 50 बीघा भूमि में स्टाल और भंडारों की व्यवस्था की जाएगी। आयोजन के दौरान प्रतिदिन करीब दो लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।

500 से अधिक लोगों की टीमें जुटी है

व्यवस्थाओं में कथा के सफल आयोजन के लिए क्षेत्र सहित बाहर से आई पांच सौ से अधिक लोगों की टीमें दिन-रात व्यवस्थाओं में जुटी हुई हैं। 23 जनवरी को महिलाओं द्वारा निकाली जाने वाली ऐतिहासिक कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ होगा, जिसके लिए कूपन वितरण किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में 24 जनवरी को दिव्य दरबार का आयोजन होगा, जबकि 25 को कथा की पूर्णाहुति होगी। आयोजन में राजस्थान और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष सहित कई केंद्रीय, केबिनेट और राज्य मंत्री शामिल होंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रतिदिन भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। 7 जनवरी से मैदान में डोम लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा।

फैक्ट फाइल

  • 23 जनवरी से होगा तीन दिवसीय आयोजन
  • 200 बीघा में विकसित की जा रही पार्किंग सुविधा
  • 50 बीघा भूमि में स्टाल और भंडारों की रहेगी व्यवस्था
  • 2 लाख श्रद्धालुओं के प्रतिदिन आने का अनुमान
  • 7 जनवरी से मैदान में शुरू होगा डोम लगाने का काम
  • 24 जनवरी को लगेगा दिव्य दरबार
  • 2 हजार श्रमिक जुटे हैं मैदान को समतल बनाने में
  • 400 बीघा जमीन पर हो रहा है आयोजन
  • 500 से अधिक लोगों की टीमें जुटी हुई है व्यवस्था बनाने में

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Dec 2025 03:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / राजस्थान में यहां होगी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा, 24 जनवरी को लगेगा दिव्य दरबार

