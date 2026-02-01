Kota News : समाज की पीड़ा को अपना दुख मानकर सेवा करना ही संघ का मूल विचार – भैयाजी जोशी



डॉ. पूर्णेन्दु सक्सैना ने स्वास्थ्य सेवा में स्वयंसेवकत्व की अवधारणा पर विचार रखते हुए बताया कि संघ की मूल दृष्टि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण केवल नारा नहीं, बल्कि आचरण का मार्ग है। समाज में स्थायी परिवर्तन शासन से नहीं, बल्कि संस्कारित व्यक्तियों के माध्यम से होता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवकों के लिए आवश्यक है कि वे अपने

निर्णयों में निस्वार्थ भाव रखें। आज के व्यावसायिक और जटिल चिकित्सा वातावरण में अनेक अपेक्षाओं और दबावों के बीच नैतिक आचरण कठिन हो जाता है, परंतु सेवा-बस्तियों और समाज के संपर्क से चिकित्सकों में आत्मीयता और सेवा का संस्कार विकसित होता है। जब चिकित्सक मरीज को केवल केस नहीं बल्कि अपना मानता है, तब उसके निर्णयों में स्वार्थ कम होकर सेवा का आनंद प्रमुख हो जाता है। स्वयंसेवकत्व का अर्थ है जहां हैं, वहीं से सही दिशा में एक कदम आगे बढ़ना। अपने लाभ को सीमित कर, सहयोगियों को साथ लेकर, जरूरतमंदों के लिए विशेष प्रयास करना ही सुसंस्कारित स्वास्थ्य सेवा है। उपदेश देने के बजाय आचरण से प्रेरणा देना अधिक प्रभावी है।