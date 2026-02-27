कोटा के सरकारी स्कूल में अचानक घुसे 20 से ज्यादा मवेशी, दौड़-भागकर बच्चों ने ऐसे बचाई जान, देखें वीडियो

निगम की बंधा-धर्मपुरा गोशाला समिति के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि गोवंश को पकड़ने के लिए एक गली में वाहन लगाकर गली एक ओर से बंद कर दी जाती है। इसके बाद गोवंश को हांककर गली में लाया जाता है और इन वाहनों को लाद दिया जाता है। इसके बाद इन्हें गोशाला में छोड़ा जाता है। गोवंश को हांकते समय स्कूल का गेट खुला होने से स्कूल में घुस गई। जिससे हडकंप मच गया। स्कूल में गोवंश के घुसने के साथ ही पशुपालकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया और गोवंश को पकड़ने का विरोध जताया।