कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सरसों, धनिया, लहसुन मंदा

भामाशाहमंडी में गुरुवार को सभी जिंसों की आवक 100000 कट्टे की रही। गेहूं 30, सरसों 100, धनिया 200 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन लगभग 1500 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 3300 से 6500 रहा। लहसुन 200 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भावों में आंशिक बदलाव आया।

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Feb 26, 2026

Kota-Mandi-News

Kota Mandi Photo: Patrika

भामाशाहमंडी में गुरुवार को सभी जिंसों की आवक 100000 कट्टे की रही। गेहूं 30, सरसों 100, धनिया 200 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन लगभग 1500 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 3300 से 6500 रहा। लहसुन 200 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भावों में आंशिक बदलाव आया।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2275 से 2350, धान सुगन्धा 2800 से 3201, धान (1509) 3400 से 4100, धान (1847) 3200 से 3701, धान (1718-1885) 3900 से 4350, धान (पूसा-1) 3600 से 4250, धान (1401-1846) 3800 से 4320, धान दागी 1500 से 3500, सोयाबीन 4000 से 5351, सरसों 5200 से 6300, अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1550, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5200, धनिया बादामी 7500 से 9300, धनिया ईगल 9200 से 9800, धनिया नया गीला 6700 से 9500, धनिया रंगदार 10000 से 13000, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8200, चना देशी 4700 से 5001, चना मौसमी 4700 से 5000, चना पेप्सी 4800 से 5001, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 5500 से 7500, नया चना 4500 से 4900 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2400, चंबल 2350, सदाबहार 2215, लोकल रिफाइंड 2140, दीप ज्योति 2230, सरसों स्वास्तिक 2540, अलसी 2340 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 3010, कोटा स्वास्तिक 2625, सोना सिक्का 2880, कटारिया गोल्ड 2650 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1890, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4200 से 4250 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी: मिल्क फूड 9500, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9380, नोवा 9350, अमूल 9800, मधुसूदन 9750 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 8500-9000, मोगर 9500-10000, चना दाल 6600-6900, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में गिरावट

सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी व सोने में गिरावट रही। चांदी के भाव 3000 रुपए की गिरावट के साथ प्रति किलो 260000 रहे। जेवराती सोने के भाव 800 रुपए की गिरावट के साथ 158200 प्रति 10 ग्राम पर आ गए। शुद्ध सोने के भाव 159000 हो गए।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 159200

गोल्ड (22 k) :147407

गोल्ड (20 k) : 138435

गोल्ड (18 k) : 127360

गोल्ड (14 k) : 112113

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

कोटा

Published on:

26 Feb 2026 08:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, सरसों, धनिया, लहसुन मंदा

