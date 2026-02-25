Good News: सड़कें होंगी चौड़ी, बनेगी पुलिया, राजस्थान के इस विधानसभा क्षेत्र को मिलेगी 118.95 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

विकास कार्यों में कोटा-कैथून से रेलगांव-भाण्डाहेडा- चारचौमा बालाजी होते हुए अडूसा तक 87.08 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित सड़क के चौड़ाइकरण एवं नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास होगा। इसके अलावा 85 लाख रुपए की लागत से निर्मित संपर्क सड़क जालिमपुरा से हरिपुरा के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया जाएगा। वहीं 90 लाख रुपए की लागत से तैयार संपर्क सड़क डूंगरज्या के निर्माण कार्य का भी लोकार्पण होगा।