Kota Mandi News: गेहूं-चना मंदा, धनिया-सरसों के दाम तेज, 70,000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें लेटेस्ट मंडी भाव

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2420, चंबल 2370, सदाबहार 2235, लोकल रिफाइंड 2160, दीप ज्योति 2250, सरसों स्वास्तिक 2560, अलसी 2360 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 3030, कोटा स्वास्तिक 2670, सोना सिक्का 2930, कटारिया गोल्ड 2690 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1900, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4200 से 4250 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी: मिल्क फूड 9500, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9380, नोवा 9350, अमूल 9800, मधुसूदन 9750 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 8500-9000, मोगर 9500-10000, चना दाल 6600-6900, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।