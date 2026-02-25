Food Security Scheme: राजस्थान में 75 लाख वंचितों को मिलेगा सस्ता राशन, 1147 नई दुकानें खुलेंगी

जल्द ही जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में अनाज एटीएम शुरू किए जाएंगे। विभाग ने 857 नई राशन दुकानें सृजित की हैं। इसके अलावा अटैचमेंट पर चल रही 1895 उचित मूल्य दुकानों की रिक्तियां घोषित कर विज्ञप्ति जारी की गईं, जिनमें से 720 दुकानों का आवंटन हो चुका है। इस प्रकार विभाग ने कुल 2755 उचित मूल्य दुकानों की विज्ञप्ति जारी कर 1147 का आवंटन किया है।