Rajasthan News: अभिनेता रणवीर सिंह व कार्तिक आर्यन को नोटिस, 50 लाख मुआवजे की मांग; जानिए क्या है पूरा मामला

कार्तिक आर्यन व रणवीर सिंह। फोटो: पत्रिका
जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने शहर के खाद्य सामग्री के लिए हानिकारक तेल का प्रयोग होने के मामले में मैकडॉनल्ड्स के एमडी राजीव रंजन, ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता रणवीर सिंह व कार्तिक आर्यन व अन्य को नोटिस जारी कर 23 मार्च तक जवाब तलब किया।
आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा ने गौरव तिवाडी के परिवाद पर यह आदेश दिया। परिवाद में कहा कि 9 फरवरी को खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की टीम ने जयपुर में मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां दूषित खाद्य तेल में फ्रेंच फ्राइज व नॉनवेज खाद्य सामग्री बनाते हुए मिली।
खाद्य तेल को विषाक्त बताते हुए कहा कि यह तेल कैंसर व हार्ट की बीमारी का कारण हो सकता है। इसके बावजूद मैकडॉनल्ड्स भ्रामक प्रचार-प्रसार के जरिए प्रॉडक्ट को बेच रहा है। ऐसे में उसकी बिक्री पर रोक लगाई जाए। परिवाद में मानसिक संताप के लिए परिवादी ने पचास लाख रुपए की मांग की है।
