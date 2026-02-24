RGHS : राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, आरजीएचएस पर सरकार का बड़ा फैसला

भुगतान अटकने के कारण शहर और जिलों में कई मेडिकल स्टोर्स ने आरजीएचएस कार्ड पर दवा देना सीमित या बंद कर दिया था। इसके कारण बुजुर्ग पेंशनर्स और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को निजी खर्च पर दवाएं खरीदनी पड़ रही थीं। कई परिवारों ने बताया कि जीवनरक्षक दवाओं के लिए उन्हें उधार तक लेना पड़ा।