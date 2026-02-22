Viksit Bharat G Ram G Scheme : राजस्थान सहित पूरे देश में कल से लागू होगी नई व्यवस्था, अब हाजिरी का बदलेगा पैटर्न

ऑनलाइन हाजिरी के लिए कर्मचारी अपने मोबाइल से श्रमिक का वीडियो रिकॉर्ड करेगा। मजदूर को मोबाइल के सामने खड़े रहकर चार से पांच बार पलक झपकानी होगी। इसके बाद तस्वीर अपलोड होने पर एआई मस्टररोल में भरे विवरण से मिलान करेगा और कार्यक्षेत्र का फोटो भी लिया जाएगा। यदि मस्टररोल में दर्ज विवरण से व्यक्ति का मिलान नहीं हो पाता तो उसकी उपस्थिति रिजेक्ट हो जाएगी। अब केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही रोजगार मिल पाएगा।