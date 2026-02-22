एसआईआर का काम पूर्ण : अब नागौर जिले में 13 लाख, 43 हजार 619 मतदाता

जिला निर्वाचन अधिकारी जीनगर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में 27 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके अन्तर्गत 4 नवम्बर से 11 दिसम्बर 2025 तक गणना चरण के बाद 16 दिसम्बर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था, जिसमें जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 13,23,321 थी। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 दिसम्बर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की गई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाले दावे एवं आपतियों की सूचियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से साझा की गई। ये सूचियां जिला निर्वाचन अधिकारी व मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बेवसाइट पर भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाई गई। पूर्व में प्राप्त समस्त फॉर्म तथा दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 16 दिसम्बर 2025 से 19 जनवरी 2026 में प्राप्त समस्त दावे-आपत्तियों का निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से किया जाकर 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। इस प्रकार जिले में प्रारूप मतदाता सूची में कुल 13,23,321 मतदाताओं में 1.53 प्रतिशत वृद्धि के उपरान्त कुल मतदाताओं की संख्या 13,43,619 है।