थानाधिकारी बदलते रहे, दीवारों पर पुराना बीट चार्ट, पुलिस व्यवस्था से आमजन भ्रमित

नागौर. शहर के बर्तन व कपड़ा बाजार में दीवार पर लिखी बीट संख्या 49 की मानें तो कोतवाली थानाधिकारी रमेन्द्रसिंह हाडा और बीट अधिकारी श्रीकिशन हैं, जबकि रमेन्द्रसिंह हाडा के बाद कई थानाधिकारी बदल गए, लेकिन शहर की दीवारों पर लगे बीट अधिकारी व थाना अधिकारी की सूचना नहीं बदली। वर्तमान में कोतवाली थानाधिकारी वेदपाल शिवरान हैं। यह हाल ग्रामीण क्षेत्रों के भी हैं, जहां वर्षों पहले लिखे गए बीट अधिकारी व थानाधिकारी के नाम बदल गए हैं। हालांकि इस सूचना में थानाधिकारी के मोबाइल नम्बर सीयूजी नम्बर लिखे हैं, जो ज्यादातर थानों में बंद पड़े हैं। कुछ स्थानों पर लिखी बीट संबंधित सूचना पर पुताई तक कर दी गई है।