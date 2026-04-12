काम अभियंताओं का, सुरक्षा की गारंटी मांग रहे संस्था प्रधानों से; शिक्षा विभाग के आदेश पर उठे सवाल

गौरतलब है कि जिले के कई सरकारी विद्यालय भवन पिछले लंबे समय से जर्जर हालत में हैं, जिनकी मरम्मत और तकनीकी जांच अभियंताओं की ओर से की जानी है। गत वर्ष झालावाड़ जिले में हादसा होने के बाद जिले में असुरक्षित विद्यालयों भवनों की सूची तैयार की गई थी, जिनमें से कुछ भवनों की मरम्मत के लिए विभाग की ओर से तथा कुछ भवनों के लिए जिला कलक्टर ने आपदा राहत कोष से राशि जारी की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में भवनों की मरम्मत नहीं हो पाई। अब सामने मानसून के सीजन को देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से नियमों के विपरीत, विभाग ने संस्था प्रधानों से यह प्रमाणित करने को कहा है कि उनके विद्यालय भवन सुरक्षित हैं। इस आदेश ने शिक्षकों को असमंजस में डाल दिया है, क्योंकि वे तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं।