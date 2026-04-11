Nagaur: राजस्थान के 6 युवा 9 महीने से रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसे, रूसी सेना में भर्ती का आरोप

परिवारों ने कोर्ट को बताया कि रूस पहुंचते ही युवाओं के पासपोर्ट और पहचान पत्र जब्त कर लिए गए। उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी गई , उन्हें मानसिक दबाव व धमकियों का सामना करना पड़ा। कई मामलों में उन्हें ऐसी भाषा में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिसे वे समझ भी नहीं सकते थे। इसके बाद उन्हें कथित रूप से रूसी सशस्त्र बलों से जुड़े सैन्य ढांचे में शामिल कर लिया गया।