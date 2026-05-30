नर्सरियों में तैयार हो रही पौध की हरियाली जिले में बिखरेगी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 2 लाख तथा स्वायत्त शासन विभाग को 99 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य सौंपा गया है। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को 40 हजार, उद्यानिकी विभाग को 30 हजार और कृषि विभाग को 21 हजार पौधों का लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा आवासन मंडल, रेलवे, उद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पुलिस तथा अन्य विभाग भी अभियान का हिस्सा होंगे।