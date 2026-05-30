नर्सरियों में तैयार हो रही पौध की हरियाली जिले में बिखरेगी

पौध तैयार करने में जुटा विभाग: 24.70 लाख पौध जुलाई में करेंगे वितरित
नागौर. जिले की नर्सरियों में 24.70 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। वन विभाग के कर्मी नर्सरियों में पौध विकसित करने में जुटे हुए हैं। इस बार सरकारी विभागों और संस्थाओं को कुल 24 लाख 70 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। वन विभाग जुलाई में पौध का वितरण करेगा। बारिश के साथ ही पौधरोपण अभियान शुरू होगा।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को सर्वाधिक 10 लाख 52 हजार पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। यह कुल लक्ष्य का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद शिक्षा विभाग को 5 लाख 16 हजार 800 तथा वन विभाग को 3 लाख 24 हजार 100 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 2 लाख तथा स्वायत्त शासन विभाग को 99 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य सौंपा गया है। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को 40 हजार, उद्यानिकी विभाग को 30 हजार और कृषि विभाग को 21 हजार पौधों का लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा आवासन मंडल, रेलवे, उद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पुलिस तथा अन्य विभाग भी अभियान का हिस्सा होंगे।
वन विभाग के अनुसार जायल नर्सरी में 2 लाख 40 हजार, थांवला नर्सरी में 2 लाख 50 हजार, लांबाजातान में 1 लाख 20 हजार, आलनियावास में 50 हजार, भोजास में 50 हजार, खींवसर में 1 लाख, मंडल परिसर में 50 हजार तथा गोगेलाव नर्सरी में 2 लाख 80 हजार पौधे तैयार किए जा रहे हैं।
वन विभाग की विभिन्न नर्सरियों में कुल 11 लाख 40 हजार पौध की तैयारी की जा रही है। इन पौधों का वितरण जुलाई में मानसून की शुरुआत के साथ संबंधित विभागों को किया जाएगा।
वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पौधारोपण अभियान में लक्ष्य हासिल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनौती लगाए पौधों का संरक्षण है। विभागों के सामने पौधे लगाने के साथ उन्हें जीवित रखने और नियमित देखभाल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी रहेगी। जुलाई में पौधों का वितरण शुरू होने के बाद अभियान धरातल पर उतरेगा।
कुल लक्ष्य : 24,70,000 पौधेवन विभाग की नर्सरी में तैयार पौध : 11,40,000
वन विभाग की ओर से जिले की नर्सरियों में पौधों को तैयार करने के साथ ही उनको सरंक्षित रखने का काम किया जा रहा है। प्रयास है कि कोई भी पौधा सूखे नहीं। साथ ही इन पौधों का जिले में वितरण किया जाना है।
विजयशंकर पाण्डे, वन उपवन संरक्षक वन विभाग नागौर
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